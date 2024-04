Bagnaia-Marquez, ora cambia tutto: svolta sul mercato Ducati

Pecco Bagnaia e Marc Marquez di nuovo a confronto ma questa volta l’annuncio lascia di stucco i tifosi della Ducati: può succedere davvero

Nel week end di Jerez si è rivisto un grande Pecco Bagnaia ma anche un Marquez in grado di lottare per la vittoria. Con queste premesse ci sarà di certo da divertirsi per il futuro e chissà che i due non possano condividere anche il box.

Il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera è stato uno spettacolo per gli occhi degli appassionati. Tutto il week end ha regalato emozioni, a partire dalle Qualifiche in condizioni di pista umida sabato mattina. Colpi di scena a ripetizione nella Sprint Race, moltissime cadute e una domenica vissuta sulle ali dell’entusiasmo di Pecco Bagnaia, bravissimo a portare a casa la vittoria. Il campione del mondo in carica era stato vittima della “furia” di Binder nella versione breve, mentre ha sfoggiato tutta la sua sapienza nella gestione delle gomme durante l’appuntamento di domenica pomeriggio.

A dire il vero questa volta c’è stato molto altro nel successo del #1, ovvero sorpassi da brivido nei momenti decisivi della gara. Prima un doppio passaggio all’esterno dopo la partenza, per non lasciar scappare Jorge Martin. Poi un duello da brividi con Marquez, fatto di una difesa strenua in staccata da cuori forti. Alla fine chi la dura la vince e l’alfiere della Ducati Factory ha allungato quel tanto che basta negli ultimi due giri per non consentire allo spagnolo di provare una replica.

Bagnaia, parole al miele per Marquez: possibile futuro insieme nel box Ducati Factory?

Nelle interviste del post gara Bagnaia ha anche sorpreso tutti con delle dichiarazioni di apertura nei confronti di Marc Marquez. I due si erano scontrati a Portimao, con la caduta di entrambi e da lì qualche scaramuccia sembrava essere nata. Questa volta invece il duello è stato pulito e ha regalato un grande spettacolo al pubblico.

Nel parco chiuso Pecco ha sottolineato: “Mi sono divertito tanto nella battaglia con Marc, davvero molto bella. Quando lotti con lui sai che devi essere aggressivo ma è stato molto divertente”. Insomma sotterrata l’ascia di guerra per una volta e chissà che questo tipo di apertura non possa essere significativa anche per un possibile futuro insieme all’intero del team ufficiale. Il #93 spera sempre in una chiamata dai vertici di Borgo Panigale.