Terremoto Marquez: doppio tradimento

Il futuro di Marc Marquez è sempre più incerto. L’otto volte campione del mondo vuole comunque approdare in un team ufficiale nel 2025

Cosa farà Marc Marquez e dove proseguirà la carriera? È questo l’argomento che tiene maggiormente banco nel Circus della MotoGP da qualche settimana a questa parte, al netto dei commenti sull’esito dei primi gran premi della stagione fin qui disputati. Dopo un avvio in sordina il pilota di Cervera sta dimostrando di avere instaurato un feeling eccellente con la Ducati Desmosedici del 2023, la moto in dotazione ai piloti del team Gresini.

L’esaltante duello con Pecco Bagnaia sul circuito di Jerez de la Frontera conclusosi con la vittoria del campione del mondo in carica ha però confermato gli enormi progressi compiuti da Marquez in sella alla moto italiana.

Ormai è solo una questione di tempo per assistere alla prima vittoria di Marquez in questa stagione. Dopo di che il fuoriclasse spagnolo sarà pronto per approdare in un team ufficiale, il suo principale obiettivo in vista della prossima stagione. Team che potrebbe essere proprio la Ducati, in cerca da tempo del sostituto di Enea Bastianini. Il direttore generale di Borgo Panigale, Gigi Dall’Igna, non ha ancora sciolto le riserve ma da alcuni indizi sembra che sarà Marquez ad affiancare Bagnaia nel 2025.

A masticare più amaro di tutti sarà Jorge Martin, l’altro grande pilota spagnolo attuale leader della classifica iridata che da tempo sogna di diventare un pilota ufficiale della Rossa. Secondo un ex pilota di MotoGP la decisione all’interno della scuderia emiliana è stata già fatta.

Marquez, ormai non ci sono più dubbi: l’ex pilota della Ducati è sicuro

Intervistato da ‘GPOne’, l‘ex pilota della Ducati Danilo Petrucci sembra non nutrire dubbi al riguardo: “Penso che Marc Marquez sarà il prescelto. Mi dispiace per Bastianini che è un eccellente pilota. Ma Gigi Dall’Igna non è uno che si lascia scappare un pilota come Marquez. Ha portato la Ducati al top per il suo modo spietato di ragionare nel senso che ha sempre dato il massimo per raggiungere il suo obiettivo”.

Petrucci ha poi sottolineato la difficoltà di far accettare a Bagnaia la convivenza in squadra con uno come Marquez, che di certo non andrà in Ducati a recitare un ruolo da comprimario: “Pecco sta attraversando un momento incredibile e sta facendo la differenza quando serve. Ma non so se al suo posto sarei soddisfatto se arrivasse uno come Marc“. E infatti molto probabilmente non lo è, così come contento non lo sarebbe neanche Jorge Martin che punta anche lui ad una moto ufficiale.