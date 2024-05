Valentino Rossi si allea con Bagnaia: tutto per far fuori Marquez

Valentino Rossi ha le idee chiare: la sfida con Marquez è ancora accesissima anche a distanza e ha un “protagonista” in più

Valentino Rossi ha ancora un obiettivo: mantenere distante Marquez dal nono titolo mondiale che lo porrebbe al suo pari. Il passaggio del #93 in Ducati non è stato visto per questo motivo di buon occhio dal Dottore ma l’alleanza con Bagnaia può essere la carta vincente.

Il Mondiale di MotoGP si avvicina al week end di Le Mans, dove andranno testate le ambizioni dei protagonisti della classe regina. Jorge Martin, Marc Marquez e Pecco Bagnaia sono senza dubbio i nomi del momento, sia per quanto visto in questo avvio di stagione, sia per l’appeal nei confronti dei tifosi. La vittoria di Pecco a Jerez, con la concomitante caduta dell’alfiere della Pramac, ha portato ad una riapertura completa della classifica, con soli 17 punti a distanziare i rivali.

Dal canto suo Marquez ha goduto finalmente di un week end di piena confidenza con la Ducati del Team Gresini, pagando al sabato la pista umida nella Sprint Race per poi mostrare tutto il potenziale nella gara di domenica. Il secondo posto, ad un passo da Bagnaia è la carta da giocarsi in vista del prosieguo della stagione e soprattutto in chiave mercato piloti, con l’obiettivo, per nulla celato, di strappare un posto sulla Ducati ufficiale (prendendo la sella di Bastianini).

MotoGP, Valentino Rossi tifa Bagnaia: tutti alleati contro Marquez

Chi guarda interessato alla situazione del #93 è anche Valentino Rossi che, per ovvie ragioni, non può che fare il tifo per Bagnaia. L’ex campione della MotoGP ha una rivalità con Marquez che va ben al di là della pista. Quanto accaduto nel 2015 ha spostato i termini della contesa sul personale e non solo sull’aspetto sportivo. Vale vuole mantenere il margine di vittorie sullo spagnolo, con i nove titoli mondiali che per ora lo tengono un gradino sopra il rivale.

Proprio per questo il suo appoggio è totalmente incentrato su Pecco Bagnaia, considerato da Vale il miglior pilota dell’attuale MotoGP. Lo stesso Rossi, presente a Jerez, ha dichiarato al termine del GP ai microfoni di Sky Sport: “Ha fatto tre giri perfetti dimostrando di essere il miglior pilota della Ducati. Il numero sulla sua carena non è un caso”.

Insomma un’investitura per uno dei suoi allievi che non può far altro che donargli grande fiducia. Non va dimenticato che Bagnaia è cresciuto nella VR46 Academy, proprio prendendo lezione da Rossi. Ora l’allievo può emulare il maestro e aiutarlo a mantenere uno dei suoi record.