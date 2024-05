Attesa spasmodica alla Ferrari: “Aspettano la conferma ufficiale”

C’è grande attesa tra i tifosi Ferrari per quello che potrebbe avvenire a breve. Ormai ci credono davvero tutti

Nonostante il Mondiale di Formula 1 sia già nel vivo, i tifosi della Ferrari stanno aspettando già con ansia la prossima stagione. Ed il motivo è fin troppo chiaro. Ci stiamo riferendo, ovviamente, all’arrivo alla ‘Rossa’ di uno dei migliori piloti di sempre come Lewis Hamilton. Nonostante la carta di identità parli forte e chiaro (il 7 gennaio ha compiuto 39 anni) il nativo di Stevenage è considerato un grandissimo colpo per la scuderia di Maranello.

Anche se, a dire il vero, i grandi colpi potrebbero non essere affatto finiti qui. Non ci sarebbe bisogno di aspettare, in questo caso, la prossima stagione ma addirittura le prossime settimane.

Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato della possibilità dell’approdo di Adrian Newey in Ferrari. L’ingegnereinglese, dopo anni, ha lasciato la Red Bull (con qualche polemica) ed adesso potrebbe iniziare una nuova avventura in rosso. Su questa ipotesi ha voluto esprimere il suo parere il giornalista Leo Turrini.

Newey in Ferrari? Le parole di Turrini entusiasmano i tifosi

Turrini ha parlato della trattativa tra Newey e la Ferrari nel corso di Race Anatomy su Sky Sport. Su questa possibilità ha affermato che c’è una attesa a dir poco “spasmodica” da parte di tutti gli addetti ai lavori ed anche da coloro che guardano dall’esterno.

Oramai, aggiunge, non si sta aspettando altro se non la conferma ufficiale di questo passaggio (non ci dovrebbero essere più dubbi). Maranello e dintorni, quindi, non stanno aspettando altro se non la firma dell’ingegnere. Il giornalista ha speso parole di elogio per Newey descrivendolo come una vera e propria “figura iconica” di questo sport.

Anche perché stiamo parlando di un personaggio che, nel corso della sua carriera sportiva, ha vinto più titoli mondiali di un certo Mauro Forghieri. Soprattutto lo ha fatto con scuderie diverse. Insomma, non resta che attendere la conferma ufficiale. Date, ovviamente, non spuntano. Possibile che la dirigenza stia lavorando in modalità “top secret“.

Turrini ha concluso dicendo: “C’è possibilità che si possa concretizzare il tutto. Forse abbiamo anche capito il motivo del programma velistico da parte della Ferrari. Anche perché conosciamo la passione che Newey ha per il mare. Senza dimenticare anche il discorso dell’Hypercar. Possibile che gli stiano cercando casa (ride ndr).