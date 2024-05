Brasile, ecco i convocati per la Copa America

Con largo anticipo, Dorival Junior, ct del Brasile, ha comunicato l’elenco dei 23 calciatori che prenderanno parte alla Copa America che si terrà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Copa America che potrete seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Tantissime le assenze clamorose, dagli “italiani” Bremer e Carlos Augusto, agli attaccanti Gabriel Jesus, Gabigol, Pedro e Richarlison. Passando da Casemiro e Neymar con il secondo out da inizio stagione per un grave infortunio.

Brasile, ecco i convocati

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City).

Difensori: Beraldo (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), G. Arana (Atletico-MG), Wendell (Porto).

Centrocampisti: Andres Pereira (Fulham), B. Guimaraes (Newcastle UTD), Douglas Luiz (Aston Villa), Joao Gomes (Wolverhampton), Lucas Paqueta (West Ham United)

Attaccanti: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), G. Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona), Vinicius Jr. (Real Madrid).