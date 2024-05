Formula 1, gratis al GP di Imola: ecco come

La Formula 1 si appresta ad assaporare la grande festa del weekend di Imola, primo dei due appuntamenti italiani. C’è l’opportunità di vivere una magnifica esperienza gratis

Sul circuito Enzo e Dino Ferrari i tifosi italiani sperano di vedere una Ferrari super competitiva, anche grazie agli aggiornamenti che verranno portati. Per tutti gli appassionati c’è una grandissima occasione per vivere a pieno la storia del Cavallino Rampante.

Dopo un week end di pausa previsto nel post Miami, la Formula 1 sbarcherà a Imola per la gara del 19 maggio. Sarà un appuntamento importantissimo, il primo in Europa, per capire i rapporti di forza dopo un primo quarto di campionato. La Ferrari punta forte sulla gara di casa (assieme a Monza in calendario) per ricucire il gap dalla Red Bull. Per questo la scuderia del Cavallino Rampante ha deciso di portare tutto il suo pacchetto evolutivo di questo periodo al Santerno. Sarà fondamentale capire sin dal venerdì se con i giusti miglioramenti aerodinamici la Rossa potrà consentire a Leclerc e Sainz di essere davvero competitivi per la vittoria.

Al di là di quanto previsto in pista, il Gran Premio dell’Emilia Romagna regala sempre delle attività a corollario che fanno impazzire di gioia i tifosi. Questa volta sarà proprio la Ferrari a permettere a due fortunati di vivere un sogno. Il bello di questa iniziativa è che sarà completamente gratuita e durerà la bellezza di due giorni.

Formula 1, iniziativa splendida della Ferrari per Imola: notte gratis al museo

Senza sborsare nemmeno un euro, due fortunati vincitori potranno trascorrere la notte all’interno del Museo Ferrari di Maranello, il tempio del Cavallino Rampante. L’iniziativa, finalizzata appunto ad una coppia di persone, rientra nel progetto Icone del portale Airbnb che vede come host d’eccezione l’attuale commentatore di Sky Marc Gené (ambassador della Ferrari).

Il soggiorno esclusivo è previsto all’interno della Sala delle Vittorie del Museo, dove verrà adibito uno speciale letto matrimoniale a due piazze realizzato addirittura dai sarti della scuderia di Maranello, con la stessa pelle utilizzata per i sedili delle supercar.

Ovviamente oltre a trascorrere la notte si potrà usufruire di una visita speciale all’interno delle varie sale, potendosi godere la vita dei 110 trofei conquistati dal Cavallino Rampante nel Motorsport e l’esposizione delle monoposto che hanno fatto la storia del team italiano.

A decretare i due fortunati vincitori sarà Airbnb, che pescherà tra le prenotazioni pervenute sulla propria app entro le 08:59 di giovedì 9 maggio 2024. Una vera e propria lotteria da vincere a tutti i costi.