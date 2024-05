Aggiornamenti da Pedullà sulla panchina del Napoli: su Conte ad aprile eravamo andati da 10 a 50, situazione da seguire a maggior ragione ora dopo le ultime delusioni. Pioli tallona come un mese fa, #Italiano aspetta una risposta entro mercoledì ma oggi è in stand-by. Come Gasperini che piace molto ma che fino al 22 è chiuso per… (finali di) coppe.