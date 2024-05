UFFICIALE, annunciato il ritiro: c’è già la data

L’annuncio è arrivato improvviso con un video sui social. Il campione ha deciso di ritirarsi dopo le tante difficoltà incontrate negli ultimi tre anni

E’ sempre un brutto colpo per gli appassionati di ogni sport, assistere al ritiro di un atleta che si è fatto apprezzare nel corso di una carriera costellata anche da una serie di risultati davvero significativi.

Una fattispecie che sta accadendo assai spesso – purtroppo – nel Tennis. Solo nelle ultime due settimane, ben tre atleti hanno deciso di chiudere anticipatamente la loro carriera. La prima è stata Garbine Muguruza. L’ex campionessa di Roland Garros e Wimbledon ha deciso di non rientrare dopo essersi presa un anno di pausa per motivi personali.

Evidentemente la lontananza dallo stress di match e tornei ha giovato e non poco alla tennista spagnola che ha appeso la racchetta al chiodo a 30 anni. Ne ha due di più Camila Giorgi. Un mistero l’addio dell’azzurra, il cui nome risulta nell’elenco degli atleti ritirati presente sul sito dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency). Di Camila però non si hanno notizie da giorni. La tennista risulta irreperibile alla stregua dei suoi familiari.

Il terzo tennista ad annunciare il suo ritiro negli ultimi giorni è stato Diego Schwartzman. L’argentino ha anche comunicato quale sarà il suo ultimo torneo ovvero l’Atp di Buenos Aires, in programma a febbraio 2025. Li davanti ai suoi tifosi, El Peque dirà addio al tennis, come ha fatto precedentemente l’ex collega e connazionale Juan Martin Del Potro.

Ai tre tennisti citati, se ne aggiunto un altro. Anche lui ha utilizzato i social per comunicare che quella in corso sarà la sua ultima annata sul circuito. Dopo tre anni di calvario e un recupero mai definitivamente completato da un infortunio al polso subito nel 2021, Dominic Thiem ha detto basta, annunciando il suo ritiro a fine stagione.

L’austriaco, ex numero tre del ranking Atp, ha pubblicato un video su per ufficializzare una decisione tutt’altro che inaspettata, considerati i ripetuti stop e i risultati alquanto carenti nelle ultime stagioni, nelle quali non è più riuscito a tornare quel tennista potente e competitivo ammirato fino al 2020.

Un anno quest’ultimo che ha rappresentato l’apice della carriera di Thiem con la vittoria del suo unico Slam, lo Us Open, nella storica edizione disputata a porte chiuse e culminata con il trionfo in finale in cinque set su Zverev. Diciassette i titoli in totale vinti da Thiem. Il più importante, oltre al citato Us Open, il Masters di Indian Wells 2019 con Federer ko all’epilogo in tre set.

OFFICIAL: Dominic Thiem announces his retirement at the end of the season.

Very emotional video.

“I’m gonna finish my career at the end of this season (…) My wrist is not at the way it should be and how I want it. I was thinking about this decision for a very long time” pic.twitter.com/qAyuNkOm9A

— José Morgado (@josemorgado) May 10, 2024