Atalanta, Ederson: “Prima la convocazione col Brasile, ora la Coppa: incredibile!”

Tra i grandi protagonisti della prestazione meravigliosa dell’Atalanta in finale di Europa League, c’è anche il brasiliano Ederson.

La convocazione in Nazionale col Brasile, ora il successo in Europa League…

“Sono felicissimo per la convocazione in Nazionale, ci ho lavorato tanto. Ora la Coppa… Una cosa incredibile, abbiamo fatto delle partite impressionanti. Sapevamo della forza del Bayer ma siamo arrivati con la mentalità di essere aggressivi, abbiamo dato tutto in campo e siamo felicissimi. E’ una cosa che non si può descrivere a parole, siamo diventati immortali e questo dà soddisfazione. Siamo nella storia dell’Atalanta“.

Quanto è cresciuto in questa stagione?

“Ho iniziato in modo più aggressivo, lo scorso anno mi è mancato qualcosa mentre questa stagione ho aggiunto qualcosa, sono riuscito a correre, pressare forte e attaccare“.