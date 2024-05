Barcellona, da gennaio a maggio: la strana parabola di Xavi, Flick ad un passo

Il 27 gennaio Xavi annunciava l’addio al Barcellona. Il 25 aprile Xavi resta al Barcellona. Il 24 maggio Xavi viene esonerato. Il Barcellona pronta a voltare pagina: il prossimo tecnico sarà Hansi Flick e l’ufficialità dovrebbe arrivare, secondo quanto trapela dalla Spagna, già all’inizio della prossima settimana. Una nuova avventura per l’ex allenatore del Bayern Monaco e ct della Germania. Contratto annuale con opzione per l’anno successivo.

L’intenzione del Presidente Laporta era di trattare tutto una volta terminata la Liga, con lo stesso numero che un mese fa era felice di confermare Xavi ma dopo l’accordo raggiunto con il tecnico tedesco con la dirigenza catalana che ha deciso di virare altrove.

“Il presidente del FC Barcellona, ​​​​Joan Laporta ha informato oggi Xavi Hernandez che non continuerà ad allenare la prima squadra nella stagione 2024-25. L’incontro si è svolto presso la Città dello Sport Joan Gamper ed erano presenti il ​​vicepresidente sportivo, Rafa Yuste, e il direttore sportivo, Deco, nonché gli assistenti di Xavi, Oscar Hernandez e Sergio Alegre. L’FC Barcelona vuole ringraziare Xavi per il suo lavoro come allenatore, che si aggiunge a una carriera senza precedenti come giocatore e capitano della squadra, e gli augura tutta la fortuna del mondo. Xavi Hernandez allenerà la sua ultima partita da tecnico della prima squadra questa domenica a Siviglia. Nei prossimi giorni il Barcellona farà il punto sulla nuova struttura della prima squadra”.