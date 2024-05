Leclerc cambia la classifica: vittoria a Monaco

Charles Leclerc punta al vertice: così la classifica cambia. Successo a Monaco, la svolta è in arrivo e i tifosi sono in fibrillazione

Sono avanzate scorie assolutamente positive da Imola dove la Ferrari, per lunghi tratti, è riuscita a tenere testa ai ritmi di vertice.

Il consumo della gomma della SF-24 di Charles Leclerc poi, è sembrato più convincente sia di McLaren che della Red Bull nel tratto finale della gara. Dati che fanno decisamente ben sperare per un cammino lunghissimo che attende la Scuderia di Maranello, desiderosa di tornare a lottare concretamente per il vertice.

Ed in tal senso, nonostante il capolavoro di Verstappen nel Gran Premio in Emilia Romagna, i primi segnali di cedimento dalla Red Bull sembrano diventare qualcosa di concreto, domenica dopo domenica.

L’esordio di Bryan Bozzi come ingegnere di pista di Charles Leclerc, poi, è stato un altro punto decisamente positivo. C’era grande attesa dopo l’addio di Xavi Marcos ma la comunicazione tra i due è sembrata perfetta, pulita e promettente anche per l’immediato futuro.

Insomma le premesse per fare bene ci sono tutte: e così nelle scorse ore lo stesso Leclerc si è decisamente sbilanciato, con delle dichiarazioni che hanno stupito i tifosi della Ferrari.

Leclerc si carica: annuncio pazzesco

Charles Leclerc è intervenuto in occasione della consueta conferenza stampa a margine del fine settimana del Gran Premio di Monaco 2024. Ed il pilota della rossa non le ha mandate a dire: il suo obiettivo per il weekend è chiarissimo.

“Sto bene, essere qui è speciale soprattutto per me. È la città dove sono nato. Spero vada bene rispetto al passato, con la Ferrari ci siamo preparati alla perfezione“. Ma il pilota del Cavallino Rampante non si è voluto nascondere e ha dichiarato apertamente il suo obiettivo per il GP di ‘casa’.

“Un podio a casa non varrebbe così tanto per me, non mi entusiasma l’idea di finire secondo o terzo. Il mio obiettivo deve essere la vittoria“. Uno dei ‘nodi’ principali che la Ferrari sta cercando di sciogliere sin dall’inizio dell’annata sono le qualifiche: in tal senso, a Montecarlo come in nessun GP del Mondiale, saranno chiaramente decisive.

“In qualifica siamo vicini a Red Bull e McLaren, potrebbero però esserci sorprese come nel 2021. Partendo in pole avremo ottime chances di vincere la gara di domenica”, ha riferito il talento monegasco. Leclerc ha specificato come non lottare per la pole sarebbe una sorpresa per lui: evidentemente, i dati attesi sono decisamente positivi e così la Ferrari potrebbe puntare al grande colpo in uno dei circuiti più difficili e affascinanti del Mondiale.

In casa Ferrari non sembra, quindi, mancare affatto la determinazione in vista del prosieguo stagionale e Leclerc ha tutta l’intenzione di prendersi la scena, a partire dal prossimo impegno.