Milan, Kjaer: “Grazie a tutti, non è facile salutare”

Al termine della gara contro la Salernitana, Simon Kjaer ha salutato il pubblico di San Siro. Il difensore lascerà il Milan al termine della stagione.

Milan, le parole di Kjaer

Ecco le parole di Simon Kjaer: “Ringrazio tutti. Non è facile per me stare qui. Grazie alla società, l’allenatore e il suo staff. Tutti i tifosi poi. La mia emozione per questa società è la stessa che ho in nazionale, dove vado da 15 anni. In In queari quattro anni belli siete diventati una famiglia. Arrivare a Milanello, guardare le montagne e condividere tutto questo con questo gruppo è stato fantastico. Grazie a tutti”