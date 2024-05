Juventus e Inter, Di Lorenzo occasione di mercato?

Il caso che riguarda Giovanni Di Lorenzo sta tenendo banco in queste ore in casa Napoli. Il capitano azzurro sarebbe rimasto molto deluso dalla scarsa considerazione di Aurelio De Laurentiis per il prossimo futuro. E ciò nonostante un contratto rinnovato solo pochi mesi fa fino al 2028, con la promessa di farne una bandiera ancor più di quanto già non lo sia. D’altronde Di Lorenzo è, resta rimarrà sempre il capitano che ha sollevato il 3° Scudetto della storia della società e dunque lascia perplessi l’apertura del presidente alla cessione.

Le parole del suo agente Mario Giuffredi, nelle scorse ore, hanno confermato l’aria pesante tra giocatore e società e DiLo potrebbe anche diventare, a sorpresa, un uomo mercato.

Juventus ed Inter alla finestra

Inevitabile che queste voci e questa palese rottura tra il capitano e la società abbia fatto drizzare le antenne di più di una squadra in Serie A. In particolare, Juventus ed Inter sarebbero molto attente alla situazione Di Lorenzo.

Da una parte i bianconeri contano sul grande rapporto tra Giuntoli e l’agente del capitano azzurro. Dall’altra la capacità di Marotta di essere sempre presente e attivo su situazioni come questa che potrebbero diventare vere e proprie occasioni di mercato.

Perché la Juventus?

Al di là dell’apprezzamento di Giuntoli, inevitabile, visto che fu lui a prelevarlo nel 2017 dall’Empoli per farne un elemento centrale del Napoli, in casa Juventus Di Lorenzo potrebbe diventare importante. Infatti, la Juventus dovrebbe tornare a giocare con la difesa a quattro. L’arrivo di Thiago Motta in panchina implica inevitabilmente questo cambio tattico e dunque la Juve deve per forza cominciare a muoversi alla ricerca di terzini adeguati al modulo. Detto che Danilo potrebbe anche tornare ad interpretare quel ruolo, serve un vero specialista che abbia conoscenze tattiche e tecniche per lavora con il tecnico italo brasiliano. Per questo l’idea Di Lorenzo sarebbe molto interessante in ottica futura.

Perché l’Inter?

In casa Inter le occasioni su grandi calciatori come il capitano del Napoli sono sempre d’attualità. Marotta sa inserirsi bene in queste situazioni e un’occasione come quella del terzino ex Empoli e Reggina va attenzionata. Di Lorenzo potrebbe diventare il “nuovo Darmian” nel panorama della rosa interista. Terzino destro di grande applicazione tattica con ottimi piedi, Giovanni potrebbe essere un elemento di completamente importante nella difesa interista. Inzaghi lo potrebbe alternare sia nel ruolo di braccetto destro della retroguardia a tre che come esterno più bloccato nel centrocampo a cinque. Insomma un elemento di grande affidamento e duttilità che si inserirebbe alla grande nelle dinamiche della formazione nerazzurra.