Direttamente da Alfredo Pedullà arrivano aggiornamenti sul centrocampista olandese dell’Atalanta: “Koopmeiners vorrebbe restare in Italia, ha aperto completamente alla Juve, ora serve l’accordo tra le società altrimenti parliamo di nulla. L’Atalanta vorrebbe tutto cash, ma c’è un calciatore di proprietà della Juve che piace parecchio a Gasperini. Non è soltanto Huijsen, un altro profilo da tenere in considerazione, ma parliamo di Soulé“.