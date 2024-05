Sinner vince il Roland Garros: c’è già l’annuncio

Il campione altoatesino Jannik Sinner è accreditato come il candidato favorito per la vittoria finale a Parigi: il pronostico non lascia spazio a dubbi

Dopo settimane di dubbi, indiscrezioni, cautele e decisioni ben ponderate, Jannik Sinner ha deciso di rendersi disponibile per il Roland Garros, il prestigioso Major sulla terra battuta che chiude la parte di stagione sul ‘rosso’. Quanto meno a livello dei grandi tornei della categoria ‘1000’ e ‘500’.

Dopo aver risolto i problemi all’anca – la notizia che il dolore fosse stato originato da un trauma e non da un problema di natura congenita, che magari si fosse anche cronicizzato, ha in qualche modo sollevato il tennista – Jannik ha intensificato il lavoro, riuscendo a recuperare in tempo per un appuntamento che potrebbe essere storico.

Già perché mai come in questa circostanza, il grande obiettivo di diventare numero uno del mondo è vicino. Realistico. Addirittura possibile al di là del proprio cammino a Parigi. Senza addentrarci in tutte le possibili combinazioni in base al cammino nel torneo dell’azzurro e di Novak Djokovic (colui che detiene la posizione di testa nel ranking) basti pensare che se il serbo non dovesse raggiungere almeno la finale, dovrebbe cedere lo scettro all’altoatesino. Al di là di dove si spinga Jannik nella competizione.

L’occasione è ghiotta, considerando anche lo stato di forma non eccezionale del 24 volte campione Slam, arrivato all’appuntamento parigino senza vincere nemmeno un torneo. Una cosa rara, che non accadeva dal 2018. Ma quali sono le reali possibilità di successo di Jannik al Roland Garros?

Sinner campione, il pronostico è una sentenza

Secondo quanto riportato da ‘Opta’, il sistema computerizzato esperto di dati statistici e non solo, proprio il nativo di San Candido è il candidato favorito alla vittoria finale della Coppa dei Moschettieri. Con una percentuale del 12,87% il campione di Melbourne precede proprio Novak Djokovic nella classifica dei candidati più credibili al trono di Parigi.

Il serbo, fotte del suo 10,74% di probabilità di vittoria, precede quello che molti addetti ai lavori ritengono il vero favorito della manifestazione. Stiamo parlando di Carlos Alcaraz, anch’egli non al meglio della condizione, che occupa, per Opta, il terzo posto con il 7,62% dei consensi a livello di pronostico.

Chiudono la classifica dei favoriti Daniil Medvedev, mai troppo a sui agio sulla terra, col 5,12% di probabilità di vincita, ed Alexander Zverev, fresco vincitore agli Internazionali d’Italia. Il tedesco, col 4,73%, è dato in grande forma e può essere considerato a pieno titolo la mina vagante della prestigiosa kermesse.