Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Taranto in Serie C cerca un nuovo DG e in cima alla lista ci sarebbe il nome di Fabrizio Lucchesi.

La prima indiscrezioni in questo senso, Pedullà l’aveva già diffusa due mesi fa. Oggi è sempre più attuale, nonostante le smentite arrivate immediatamente in quel periodo.

Ancora nulla di definitivo, ma l’ex dirigenti di Roma, Palermo e Nizza sta discutendo dell’incarico con la società pugliese.