Annuncio imminente in MotoGP, preso dalla Ducati

Sono giorni movimentati in MotoGP sul mercato piloti. Le ultime novità riguardano uno dei protagonisti, destinato a cambiare squadra

All’incirca un terzo della stagione 2024 di MotoGP è ormai andata con sei Gran Premi che si sono già corsi e che hanno saputo intrattenere il pubblico con sorpassi e gare e sempre emozionanti.

Per tutti gli appassionati italiani adesso arriva la gara più attesa dell’anno, vale a dire il Gran Premio del Mugello che, ogni dodici mesi, rappresenta un evento molto coinvolgente per tutti i tifosi che si recano a vedere il fine settimana di corse sul circuito toscano.

Nel frattempo, i dirigenti dei team sono già impegnati nella pianificazione della prossima stagione, nella quale potrebbe esserci importanti cambiamenti nel roster dei piloti con alcuni dei protagonisti destinati a cambiare scuderia. Trattative che coinvolgono anche la Ducati e l’Aprilia.

MotoGP, dalla Ducati all’Aprilia: ci sono conferme

Un pilota italiano che sta ben figurando in questa nuova edizione del Motomondiale è Enea Bastianini. Dopo i primi sei Gran Premi è riuscito a ritagliarsi una buona quarta posizione nella classifica di Moto GP. In sella alla sua Ducati ha già saputo conquistare due podi (un secondo ed un terzo posto) oltre ad un quarto posto e altre due gare in cui si è piazzato in quinta posizione.

Con il contratto in scadenza a fine stagione, Bastianini non dovrebbe essere confermato sulla Ducati ufficiale che deve scegliere il pilota da affiancare a Bagnaia il prossimo anno. In ballottaggio ci sono lo stesso Bastianini, Martin e Marquez.

Stando a quanto dichiarato da Carlo Pernat – il manager di Bastianini- a FormulaPassion, il pilota riminese potrebbe trovare un accordo con una nuova squadra ovvero l’Aprilia.Pernat ha infatti raccontato di come sia l’austriaca KTM che la stessa Aprilia sarebbero sulle tracce del pilota classe 1997 viste le sue abilità mostrate in questo avvio di stagione.

L’Aprilia pare una soluzione ottimale per Bastianini perché potrebbe proseguire a lavorare in un team italiano che oggi conta sui due spagnoli Aleix Espargarò e Maverick Viñales. Bastianini andrebbe a sostituire proprio Espargarò che ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP a fine stagione.

Anche l’amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, non ha escluso l’ipotesi Bastianini con l’auspicio di un’accoppiata tutta italiana nella prossima stagione di MotoGP.