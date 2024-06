Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Italiano

Atalanta e Fiorentina si sfideranno domenica pomeriggio alle ore 18.00 al Gewiss Stadium nel recupero del 29° turno di Serie A che si sarebbe dovuto disputare lo scorso marzo. Il match fu rinviato a causa del malore che colpì l’allora direttore generale viola Joe Barone, poi scomparso qualche giorno dopo.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini, in caso di vittoria, supererebbe la Juventus e conquisterebbe il terzo posto in campionato, mentre per la squadra di Vincenzo Italiano, dopo la delusione di Conference League, non ci saranno eventuali cambi in classifica in caso di vittoria. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Daniele Orsato, all’ultima partita in Serie A. Insieme a lui, gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, con Pairetto che farà il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Chiffi e Zufferli

Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano