Lacrime per Leclerc: quello che ha fatto è pazzesco

Il gesto pazzesco di Charles Leclerc fa emozionare i tifosi della Ferrari e non solo: ecco cosa ha fatto il pilota monegasco

Domenica scorsa Charles Leclerc ha ottenuto un successo tanto storico quanto atteso nel Gran Premio di Monaco, riuscendo a trionfare in quella che è la sua casa davanti al proprio pubblico che lo venera come se fosse un dio.

Una vittoria importantissima per la Ferrari che, grazie anche al terzo posto conquistato da Carlos Sainz, accorcia in maniera importante il distacco dalla Red Bull, attuale capolista nella classifica costruttori. Leclerc aveva dimostrato tutto il suo valore già nelle qualifiche chiudendo in pole position e nella gara domenicale è stato aiutato dall’incidente avvenuto ad inizio corsa tra le due Haas e la Red Bull di Sergio Perez per confermare il primo posto.

L’incidente ha reso infatti impossibile qualsiasi tipo di sorpasso e ciò è stato una manna dal cielo per Leclerc, che ha potuto chiudere in tranquillità la corsa in prima posizione. Il pilota monegasco può essere soddisfatto per aver conquistato un simile successo ed ora punta a vincere anche il prossimo GP.

Tuttavia, Leclerc non smette di regalare emozioni ai tifosi della Ferrari e non solo, visto che nelle ultime ore si è reso protagonista di un gesto pazzesco che non può lasciare indifferenti.

Ferrari, il gesto di Leclerc emoziona tutti: non se l’aspettava nessuno

Oltre ad essere un grande pilota, Charles Leclerc si è sempre mostrato una grande persona e l’ultimo emozionante gesto lo conferma. Il pilota monegasco, infatti ha deciso di donare il casco con il quale ha corso nel Gran Premio di Suzuka in Giappone alla famiglia del compianto Jules Bianchi, morto a 25 anni proprio dopo un incidente nel GP del Giappone del 2014.

Bianchi è stato non solo il mentore, ma anche un grande amico di Leclerc che avrebbe voluto omaggiarlo con una vittoria proprio a Suzuka, ma ciò non è stato possibile ed ha dovuto quindi dedicargli la vittoria a Monaco. A rivelare l’emozionante gesto di Leclerc è stato il padre di Jules, Philippe Bianchi che lo ha voluto rendere noto tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il padre di Jules ci ha tenuto a ringraziare Leclerc non solo per il regalo, ma anche per il continuo supporto ed il tributo nei confronti del figlio deceduto da ormai 10 anni in maniera tragica. Bianchi senior ha poi fatto le congratulazioni a Leclerc per la vittoria di Monaco, usando parole che colpiscono al cuore: “Da parte della famiglia Bianchi congratulazioni per la vittoria di Monaco: penso che Hervé (il padre di Leclerc, scomparso anche lui ndr.) e Jules siano molto orgogliosi di te e del pilota che sei diventato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Philippe Bianchi (@philippe_bianchi17)

Parole che fanno davvero emozionare tanto quanto il gesto di Leclerc che si è confermato un gran signore, colpendo il cuore dei tifosi della Ferrari e non solo. Via social tutti hanno fatto un plauso al gesto del pilota monegasco che cercherà ora di ottenere altre vittorie nelle prossime gare da dedicare all’amico Jules.