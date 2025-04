Berrettini, cuore infranto: non riesce a resistere

Un confronto dopo la grande vittoria con Alexander Zverev cambia l’umore di Berrettini: l’episodio a fine gara.

È stato un martedì da incorniciare per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del principato, il tennista italiano ha messo a segno la vittoria più importante del suo 2025, ma in generale degli ultimi anni di una carriera che ad un certo punto aveva preso una parabola discendente. The Hammer si sta finalmente ritrovando, sembra aver messo alle spalle le difficoltà e i problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi mesi ed il livello delle sue prestazioni sta crescendo.

Martedì l’enorme impresa nella sua seconda gara del torneo di Montecarlo, con la strepitosa vittoria in tre set sul numero due al mondo Alexander Zverev. Un match che non era cominciato tra l’altro benissimo per il tennista romano, che aveva perso il primo set con il passivo di 6-2 in favore del tedesco. Poi, però, la clamorosa reazione nel secondo set ed infine la vittoria per 7-5 che ha consentito a Berrettini di strappare l’accesso agli ottavi di finale. Un grandissimo risultato, accompagnato poi anche da una sorpresa nel post partita.

Delusione Berrettini, il tennista spiazzato dalla risposta

Come spesso accade, i grandi tornei di tennis attirano le attenzioni dei vip più disparati: da attori, a cantanti, ad altri sportivi. Anche la tappa di Montecarlo, nel prestigioso e lussuoso principato di Monaco, chiaramente è stato il centro di gravità per tanti volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Ha fatto il giro del web, ad esempio, un simpatico siparietto che ha visto protagonista proprio Matteo Berrettini dopo la grande vittoria con Zverev.

Il tennista italiano, dopo aver battuto il numero due al mondo – tra l’altro facendo un favore a Jannik Sinner, che conserverà la testa del ranking ATP fino al suo rientro dalla squalifica – ha incontrato a bordo campo Ollie Bearman, il giovanissimo pilota della Haas ma di scuola Ferrari. Il diciannovenne si è concesso un pomeriggio di svago prima di partire con tutto il suo team alla volta del Bahrain, dove si correrà in questo weekend di Formula 1.

Nel video condiviso dalla pagina dell’Atp Tour si scorge un simpatico botta e risposta tra i due. Berrettini chiede a Bearman se è un appassionato di tennis, ma il pilota risponde: ‘Gioco a padel ogni tanto’. Una risposta che manda il cuore di Berrettini in mille pezzi. ‘Ah, il mio cuore…”, conclude il tennista romano tra le risate dei due.