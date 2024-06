Ultim’ora in MotoGP: coinvolto Valentino Rossi

Clamorosa ultim’ora nel mondo della MotoGp che riguarda da lontano Valentino Rossi: il ‘Dottore’ viene menzionato in un paragone clamoroso

Si ritorna nuovamente a parlare di Valentino Rossi, uno che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Si tratta di una leggenda che ha scritto pagine importantissime di storia nel mondo della Moto Gp dove, a distanza di anni dal suo ritiro, fa ancora parlare di sé. Ovviamente in positivo. Lo ha fatto l’ex pilota della ‘Ktm’, Pol Espargarò.

Quest’ultimo ha lasciato la vita di pilota alla fine dello scorso anno per iniziare una nuova avventura, ovvero quella da commentatore per una tv spagnola. Nel corso di una intervista riportata da ‘Gpone.com’, il nativo di Granollers ha voluto ricordare un aneddoto che, appunto, va a toccare proprio Rossi, anche se il protagonista principale riguarda un altro spagnolo, ovvero Pedro Acosta (KTM).

Espargarò su Acosta: “Solo Rossi frenava come fa lui”

Il futuro per Espargarò, nel mondo della MotoGp, si chiama appunto Pedro Acosta. Nel corso dell’intervista non sono affatto mancate le parole di elogio per il classe 2004. Miglioramenti che, gara dopo gara, sono sempre più evidenti. L’obiettivo è riuscire a capire quanto sia migliorato nel corso di questi ultimi anni.

Sono tantissime le cose che lo sorprendono, in particolar modo dalla “facilità” con cui riesce ad usare tutta la pista. Non si tratta affatto di una cosa semplice e che non tutti riescono ad attuare durante la gara. Poi ha notato proprio nel 20enne un qualcosa che gli ha ricordato un certo Valentino Rossi: ovvero la sua frenata.

Su questo passaggio è stato fin troppo chiaro: “La cosa che più mi sorprende di lui è la sua frenata. Avevo visto solamente un altro pilota fare una cosa del genere, si tratta di Valentino Rossi ai tempi della Yamaha. Lui frenava quando aveva il gas ancora al 25%, difficilmente potrò dimenticarmi di tutto questo“. Lo stesso Espargarò ammette di averci provato, in più di una occasione, a frenare come faceva il ‘Dottore’ in quel modo, ma i risultati non sono stati affatto dei migliori.

Tanto è vero che una volta ci aveva provato al Mugello, ma le cose non andarono per il meglio: “Lo stavo facendo una volta e stavo per finire in tribuna (ride, ndr)”. In conclusione su Pedro Acosta: “Lui riesce a gestire tutte queste cose. Soprattutto il modo in cui usa il corpo sulla moto è molto interessante“.