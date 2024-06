Dramma nello sport, incidente fatale a 33 anni: addio all’ex Serie A

Un vero e proprio dramma colpisce il mondo dello sport. L’atleta è morto a 33, vittima di un incidente stradale

Una terribile notizia scuote il mondo dello sport. Ci ha lasciato un atleta che in passato ha avuto un’esperienza della sua carriera in Italia, nella Serie A di Basket dove ha indossato la maglia della Dinamo Sassari.

E’ venuto a mancare il cestista Drew Gordon, vittima di un tragico incidente stradale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto negli a Portland, negli Usa. Sconvolta la sua famiglia. Drew aveva un fratello Aaron, anche lui cestista con i Denver Nuggets, franchigia che lo scorso anno ha vinto il titolo NBA

A comunicare la drammatica notizia è stato il suo procuratore, Calvin Andrews. Successivamente la notizia è stata confermata con un post social pubblicato dai Denver Nuggets che hanno voluto così esprimere vicinanza al proprio atleta.

Basket in lutto, morto Drew Gordon: fatale un incidente stradale

Drew Gordon aveva solo 33 anni. In passato – come anticipato – ha disputato anche una stagione in Italia con la Dinamo Sassari. Era la stagione 2013-14 quando il cestista era sceso in campo in ben 33 occasioni siglando la bellezza di 326 punti.

Con la squadra sarda, nel 2014, ha sollevato al cielo la Coppa Italia contro la Mens Sana Siena. Un titolo che difficilmente dimenticheranno da quelle parti visto che, appunto, si è trattato del primo successo societario in assoluto. Non solo, in quell’anno, la Dinamo ha raggiunto anche gli ottavi di finale della Eurocup ed è stato ad un passo dal raggiungere le finali scudetto: corsa interrotta, solamente, in semifinale.

Oltreché in Italia, Gordon ha avuto esperienze anche altrove. Alla stregua di altri cestisti è stato un atleta “giramondo” e ha militato in Serbia, Turchia, Francia, Lituania, Polonia, Ucraina, Russia e Giappone. Qui ha disputato la sua ultima stagione con la casacca dei Rizing Zephyr Fukuoka Senza dimenticare anche l’esperienza negli USA dove conta 9 presenze nel campionato di NBA con i Philadelphia 76ers nel 2014-15 con una media di 7,9 punti a partita.

Drew Gordon Lascia la moglie Angela ed i suoi tre figli. Numerosi i messaggi di cordoglio dei tifosi sui social per la tragica scomparsa di un atleta che, a 33 anni, era ancora nel pieno della sua attività. “Una notizia che mi lascia senza parole. Riposa in pace Drew“, questo il commento via social di Romeo Sacchetti, ex c.t. della Nazionale italiana di basket che aveva allenato Gordon a Sassari.