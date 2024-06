Marquez snobbato ancora, Valentino Rossi gongola: colpo durissimo

Il Mondiale di MotoGp è più aperto che mai. Intanto nelle ultime ore si è riacceso un vecchio e tanto atteso duello.

Siamo ormai nel vivo del Mondiale di MotoGp, diviso tra la lotta costante per il titolo e i rumors sul mercato piloti con diversi campioni ancora in cerca di una scuderia. Tra gli uomini più attesi – in entrambi i casi – c’è il fenomeno spagnolo Marc Marquez.

Questi, nel corso di questa stagione, è riuscito a mettersi in gioco ripartendo da una Ducati non ufficiale. Nonostante ciò e il divario rispetto alla moto del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, Marc sta dimostrando a tutti il suo talento, può ancora competere a grandi livelli e lo sta dimostrando con podi e prestazioni piuttosto importanti.

In casa Ducati ancora devono effettuare la scelta riguardo il compagno di squadra di Bagnaia, al momento il leader del mondiale Jorge Martin è favorito su Marquez che, suo malgrado, sarà costretto probabilmente a cercarsi una nuova squadra. Soprattutto se vorrà gareggiare nella prossima stagione con un team ufficiale.

Un’importante battuta d’arresto per il pilota che deve fare i conti con un’altra ‘batosta’. Nelle ultime ore ha parlato il giovane talento della KTM Pedro Acosta, considerato da molti proprio come l’erede di Marquez: Acosta ha parlato di tanti temi e ha rilasciato dichiarazioni importanti su Valentino Rossi, il grande rivale passato dello spagnolo. Le parole del giovane iberico mettono in secondo piano Marc e sicuramente non faranno piacere.

MotoGp, Acosta celebra Valentino Rossi

Finora ha mostrato lampi del suo talento e il suo primo anno in MotoGp è stato piuttosto positivo. Acosta ha parlato ai microfoni di ‘DAZN Spagna’ in vista del Gran Premio d’Italia e ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “A chi voglio somigliare tra Marquez e Rossi? Vorrei diventare come Valentino Rossi. Ci siamo conosciuti una volta che mi ha invitato in inverno da lui e mi ha fatto un’ottima impressione”.

Acosta spiega poi meglio il suo pensiero e chiarisce la sua ammirazione per il fenomeno italiano, plurititolato: “Se oggi volesse una wildcard per correre in una gara il circuito sarebbe pieno. Ha fatto crescere la MotoGp rendendola quella che è oggi”. Parole di grande ammirazione e sembrano quasi brillare gli occhi quando si parla di Rossi. Per molti Acosta è l’erede di Marquez, ma lui sogna Valentino Rossi e spera di essere un giorno come lui.

Acosta è una delle rivelazioni di questa stagione, ha debuttato in MotoGp dopo le vittorie in Moto1 nel 2021 e in Moto2 nel 2023 e ha subito impressionato gli addetti ai lavori. Quest’anno non lotterà probabilmente per il titolo, ma in tanti sono curiosi di vedere quando arriverà la sua prima vittoria nella classe regina.