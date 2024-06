Ferrari, l’annuncio su Hamilton fa godere: salti di gioia per i tifosi

Ferrari, l’ennesimo annuncio su Lewis Hamilton fa godere i suoi prossimi tifosi: non aspettavano altro

La stagione di Formula 1 sta decollando ed è pronta a regalare degli inattesi ed importanti colpi di scena. In particolar modo in casa Ferrari che spera di poter fare uno “scherzetto” alla Red Bull di Max Verstappen, oramai sottotono da alcune gare. Non sarà affatto facile per la scuderia di Maranello avvicinarsi, sempre di più, in classifica ma Leclerc e Sainz ci proveranno in tutti i modi.

Nonostante la stagione sia entrata nel vivo c’è chi attende quella prossima per un semplice motivo: il pilota spagnolo lascerà il posto al suo collega Lewis Hamilton che, a distanza di anni, finalmente si vestirà di rosso. Nel frattempo, proprio sull’inglese, arrivano delle dichiarazioni che infiammano i suoi futuri tifosi. Parole che arrivano, appunto, da parte di uno che lo conosce molto bene: Toto Wolff.

Ferrari, Wolff ‘carica’ i tifosi della Rossa: “Hamilton vuole l’ottavo mondiale”

Lewis Hamilton è carico e vorrebbe tornare ad essere competitivo sui massimi livelli dopo un paio di annate sottotono. L’obiettivo dell’inglese è molto chiaro: cercare di conquistare il suo ottavo titolo mondiale della storia. Magari con la tuta della Ferrari. Parola di Wolff. Il nativo di Stevenage ha provato a fidarsi dei vertici della Mercedes, ma questi ultimi lo hanno deluso visto che gli hanno consegnato una vettura non all’altezza della situazione.

Nel corso di una intervista che ha rilasciato all’agenzia di stampa “PA” il team principal della Mercedes si è soffermato anche sull’imminente passaggio di Hamilton alla Ferrari. Un trasferimento che potrebbe significare moltissimo, anche una possibile vittoria dell’ottavo titolo mondiale: “Nel caso in cui la Ferrari dovesse consegnargli una macchina competitiva allora Lewis avrà tutte le carte in tavola per poter ambire alla conquista del suo ottavo titolo mondiale“.

Nonostante il suo imminente addio il rapporto, sia lavorativo che personale, non cambierà affatto tra le due parti: “Avrò un rapporto personale pieno di grandi momenti passati insieme. So che dal prossimo anno sarà un avversario, ma allo stesso tempo gli auguro ogni bene possibile“.

In conclusione rivela che i suoi pensieri, da un momento all’altro, sono cambiati. Prima aveva intenzione di rimanere poi il cambio di idea con l’addio: “Bisogna rispettare le decisioni altrui anche se cambiano idea”. Wolff chiude così archiviando il capitolo Hamilton, che dal canto suo dovrà chiudere al meglio la sua ultima stagione Mercedes.