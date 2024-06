Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Martinez Quarta fino al 2028

Dopo tanti interessamenti negli ultimi mesi, soprattutto in gennaio da parte del Napoli, Lucas Martinez Quarta e la Fiorentina hanno ufficialmente deciso di allungare il loro rapporto. Il difensore argentino infatti ha apposto nelle scorse ore la propria firma su un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2028. Martinez Quarta è dunque il primo tassello della nuova Fiorentina, dopo la fine dell’era Vincenzo Italiano.

Il centrale argentino arrivato nell’autunno del 2020 dal River Plate aveva firmato un quinquennale che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2025. La Viola ha dunque evitato il rischio di portare l’argentino ex Millionario dentro l’ultima finestra di calciomercato estiva prima della naturale scadenza.

Quella appena conclusa per il Martinez Quarta alla Fiorentina è stata la miglior stagione da quando è in Italia. Infatti, l’argentino ha fatto importanti passi avanti nella fase difensiva, ed è diventato un difensore goleador avendo siglato 8 reti in stagione: 5 in campionato, 2 in Conference League e una in Coppa Italia.