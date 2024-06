Formula 1, nuovo team per Carlos Sainz: verrà ufficializzato il 23 giugno

Carlos Sainz ha scelto dove proseguirà la sua carriera in Formula 1, svolta arrivata nelle ultime ore: c’è anche la data dell’annuncio

Nonostante la stagione 2024 stia fornendo molteplici spunti di interesse legati alle vicende di pista, il mercato piloti continua ad essere un argomento molto caldo in Formula 1. Tra i protagonisti c’è Carlos Sainz, il quale lascerà la Ferrari al termine dell’annata sportiva per far spazio al sette volte iridato Lewis Hamilton.

Da settimane, circolano numerose indiscrezioni riguardanti il prossimo futuro di Sainz. Il pilota iberico è stato a lungo accostato all’Audi, facendo riferimento ad un’offerta ghiottissima sotto il profilo economico; una proposta che gli avrebbe permesso di correre il 2025 tra le fila della Sauber in attesa dell’ingresso nel Circus del colosso di Ingolstadt previsto nel 2026.

Ma si è scritto anche di Mercedes e Red Bull, piste vivissime per un certo periodo poi raffreddatesi dopo le sorprendenti prestazioni offerte da Kimi Antonelli nei test (ormai è lui l’erede designato di Hamilton) e da Sergio Perez che, nonostante gli ultimi deludenti GP, si è messo nelle condizioni di ottenere un possibile rinnovo.

Carlos Sainz, il futuro è ormai definito: ecco la prossima destinazione

Ad oggi, tutte e tre le ipotesi sopracitate sembrerebbero essere svanite definitivamente. Anche perché negli ultimi giorni ha iniziato a prendere quota una quarta pista estremamente intrigante. Quella che porterebbe l’attuale pilota della Ferrari alla corte della Williams, squadra che non sta attraversando un momento positivo in quanto a risultati ma che ha una storia blasonata e punta a rilanciarsi ai vertici delle classifiche.

La notizia in questione proviene dalla Spagna e riferisce che il matrimonio tra Sainz e la Williams sia in procinto di realizzarsi sulla base di un contratto biennale. Il team principal James Vowles avrebbe assicurato a Sainz un ruolo cruciale all’interno della scuderia ed un’opzione per allungare l’accordo oltre il 2026, così da dare continuità ad un progetto che si vocifera molto ambizioso.

Addirittura ci sarebbe anche la data dell’ufficializzazione dell’affare che potrebbe arrivare nella giornata del 23 giugno in occasione del Gran Premio di Barcellona. Alla Williams, Sainz affiancherebbe Alexander Albon, fresco di rinnovo con la scuderia di Grove. Non ci resta che attendere per scoprire se effettivamente l’operazione andrà in porto oppure Carlos preferirà aspettare ancora un po’ per definire il suo futuro.