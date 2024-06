Italia-Turchia, le probabili formazioni della prima amichevole pre Euro2024

Domani alle 21, al Dall’Ara di Bologna, l’Italia formato Euro2024 farà il suo debutto in amichevole contro la Turchia. Sarà la prima ed unica occasione per Luciano Spalletti per fare le prove generali in vista del torneo continentale. Inoltre, sarà magari l’occasione per fare le ultime valutazioni sulle convocazioni definitive dei 23(aumentabili fino ad un massimo di 26) giocatori che andranno in Germania.

Contro la Turchia l’Italia avrà a disposizione 29 giocatori dopo i forfait di Acerbi e Scalvini e la convocazione di Gatti. In quest’ottica, ecco le possibili scelte di Spalletti e quelle di Vincenzo Montella, tecnico della Turchia.

Le probabili formazioni di Italia-Turchia

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct. Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella.