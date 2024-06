Milbank LLP consulente di Oaktree nell’acquisizione dell’Inter

Milbank LLP ha assistito Oaktree Capital Management e le sue entità affiliate (“Oaktree”) nell’assumere la proprietà della squadra di calcio italiana, F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter Milano”).

Milbank ha agito in qualità di consulente internazionale principale e ha fornito consulenza a Oaktree su tutti gli aspetti della transazione. I co-consulenti di Milbank erano A&O Shearman in Lussemburgo e Hong Kong, Pedersoli Gattai in Italia, Maples Group nelle Isole Cayman e Quinn Emmanuel. Lo evidenzia un comunicato del sito dell’agenzia di consulenza.