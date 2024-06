Sinner shock, accusa pesantissima: tifosi spiazzati

Bufera su Jannik Sinner: accusa pesantissima e che non passa affatto inosservata. I tifosi fanno ancora fatica a crederci

Da giorni, oramai, nel mondo del gossip legato allo sport non si sta parlando d’altro se non della conferma della sua nuova fiamma: Jannik Sinner ha posto alla luce del sole la relazione con la collega russa, Anna Kalinskaya. Il tutto fermo restando che il fenomeno di San Candido preferisce mantenere sempre la sua privacy. La fidanzata, però, è finita al centro di alcune polemiche in patria per la sua esperienza al Roland Garros.

Il torneo è terminato nella maniera peggiore possibile visto che è stata eliminata (risultato a sorpresa), al secondo turno, ad opera di Bianca Andreescu. La canadese ha avuto la meglio sulla russa ed avanza al turno successivo. Una sconfitta che, in Russia, non è stata affatto gradita. C’è chi ha individuato la “colpa” di questo ko. Si tratta dell’ex tennista russa Anna Dmitrieva, anni 84, che ha tirato in ballo anche il nativo di San Candido in un fiume di polemiche.

Kalinskaya ko, Dmitrieva non ci sta: “Voleva tornare da Sinner”

La 25enne russa era data dai bookmakers come una delle favorite alla vittoria finale ed in particolare per quanto riguarda il match contro la canadese. Quest’ultima era rimasta ferma, per tantissimo tempo, a causa di alcuni problemi fisici (alla schiena) che l’hanno pesantemente condizionata. Per la Kalinskaya, però, oltre al danno, arriva anche la beffa. Anzi, una pesante critica da parte di una delle icone del tennis russo come la Dmitrieva.

“A quanto pare aveva fretta di tornare a casa da Sinner. Avrebbe dovuto vincere visto che la Andreescu non aveva ritrovato ancora appieno la sua forma“. Insomma, la “fresca” relazione con Sinner sarebbe stata una delle “cause” della sconfitta e dell’uscita della 25enne dal Roland Garros. Proprio la Kalinskaya, nel tempo libero a Parigi, non si è mai persa un incontro del suo fidanzato presenziando in tribuna e a fare il tifo per lui.

Oltre ai giornalisti di gossip italiani anche quelli russi si stanno concentrando sulla relazione tra i due colleghi tennisti. Se fino ad ora erano state spese parole di elogio nei confronti dell’altoatesino e della sua nuova fiamma adesso, invece, è arrivata la prima grande stoccata. Al netto delle voci però difficilmente la coppia si farà influenzare in maniera negativa.