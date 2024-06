Berrettini, ennesimo colpo di scena: l’ha pubblicato all’improvviso

Matteo Berrettini, novità davvero importante quella emersa nelle scorse ore sul tennista azzurro, fermo ormai da quasi due mesi

Un’altra primavera tormentata per Matteo Berrettini. Al prolungato periodo di stop che si è concluso lo scorso marzo con il rientro in campo al Challenger di Phoenix e la successiva vittoria all’Atp 250 di Marrakech, ne è seguito un altro che ormai si protrae da quasi due mesi.

Berrettini non gioca, infatti, un match dallo scorso 9 aprile quando venne sconfitto al primo turno del Masters di Montecarlo dal serbo Kecmanovic. Da allora, l’azzurro ha saltato tutti gli impegni cui era iscritto ovvero l’Atp di Monaco di Baviera, i due Masters di Madrid e Roma e, ora, il Roland Garros.

Berrettini non ha precisato i reali motivi della sua assenza (la terza di fila) dal secondo Major della stagione. Nel suo messaggio su Instagram con cui ha annunciato l’ennesimo forfait, Berrettini ha scritto di non sentirsi ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque set. Pertanto, ha deciso di saltare la kermesse parigina per preservarsi in vista della stagione su erba, quella a lui più congeniale.

Berrettini, il video fa ben sperare

Come sta adesso Matteo Berrettini ? Ad aggiornarci è stato lo stesso tennista con un post su Instagram in cui ha pubblicato un video che lo riprende mentre si sta allenando su un campo in cemento a Montecarlo.

Nella breve clip di pochi secondi, si vede il tennista muoversi con discreta intensità in una serie di scambi in cui testa il dritto da fondo campo. Un post social ricco di contenuti quello di Berrettini che, oltre al video citato, comprende anche una serie di foto ad immortalare alcuni momenti di relax al mare e in casa con l’aggiunta di un’istantanea in palestra.

Numerosissime le visualizzazioni del video di Berrettini che è presente nell’entry list – come alternate – di uno dei primi tornei su erba di giugno ovvero quello di Stoccarda, evento che l’azzurro ha vinto due volte in carriera nel 2019 e nel 2022.

Successivamente, Matteo potrebbe essere presente al Queen’s, magari con una wild card, considerato il suo trascorso anche nel torneo londinese, vinto per due edizioni consecutivi nel 2021 (anno delle finale di Wimbledon persa con Djokovic) e nel 2022, stagione in cui fu costretto a rinunciare ai Championship per la positività al Covid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

L’obiettivo di Berrettini è l’ingresso nel main draw di Wimbledon, torneo in cui ha ottenuto il miglior risultato nella scorsa stagione con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il futuro vincitore del torneo, Carlos Alcaraz.