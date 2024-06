Esclusiva SI – Pedullà: “Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli, ma Conte lo vorrebbe trattenere”

In casa Napoli continua a tenere banco la questione che riguarda Giovanni Di Lorenzo. Il capitano partenopeo, secondo Alfredo Pedullà, avrebbe la volontà di lasciare il club azzurro per scelta personale. La sua decisione sembra definitiva nonostante la volontà forte di Antonio Conte di volerlo trattenere.

L’esterno difensivo della Nazionale avrebbe espresso la forte volontà di andar via. E su Di Lorenzo la squadra più interessata sarebbe la Juventus, più dell’Inter. Di Lorenzo è però legato al Napoli da un contratto molto solido, rinnovato circa un anno fa fino al 2028. Per i bianconeri e per Giuntoli, Di Lorenzo rappresenta una priorità.