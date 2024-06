Sinner-Alcaraz, quando si gioca semifinale Roland Garros: orario e dove vederla

Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros. Attesa già alle stelle per il match. Ecco quando si gioca

Quattro giugno 2024, una data destinata a entrare nella storia del tennis e dello sport italiano. Mentre era in campo contro Grigor Dimitrov, Jannik Sinner è diventato il nuovo numero uno del ranking Atp.

L’ufficialità è arrivata in seguito al ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros a causa di un infortunio al menisco che gli impedirà di disputare il quarto di finale contro Ruud. Obbligato ad arrivare in finale per conservare la vetta, il serbo abdica a favore di Sinner che raggiunge così un traguardo inimmaginabile fino a un anno fa.

Nell’edizione 2023 del Roland Garros, Jannik era stato eliminato al secondo turno dal tedesco Altmaier. Ora da numero uno del mondo è in semifinale – miglior risultato di sempre a Parigi – e si giocherà l’accesso alla finalissima di domenica prossima contro Carlos Alcaraz, vincitore in tre set su Tsitsipas.

Attesa già alle stelle per il match finora più importante nella rivalità tra Jannik e Carlos che mai si sono giocati l’accesso a una finale Slam. Di seguito, tutte le indicazioni su data, orario e diretta tv.

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere semifinale Roland Garros

La semifinale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz si disputerà venerdì 7 giugno. Non c’è ancora l’ufficialità sull’orario ma, con tutta probabilità, il match sarà il primo di giornata sul Philippe Chatrier alle 14.30. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Eurosport, canale visibile sia su Sky che su Dazn con abbonamento Standard e Plus. Ampia la copertura streaming con la possibilità di vedere la semifinale su SkyGo oppure su Discovery+ o Eurosport Player.

Su quest’ultime due piattaforme è possibile attivare un abbonamento mensile che vi consentirà di vedere anche la finale di domenica 9 giugno. Per farlo dovete registrarvi da app e sito di Discovery o Eurosport Player e completare la procedura con un metodo di pagamento consentito.

Quello di venerdì 7 giugno sarà il nono confronto diretto tra Sinner e Alcaraz. Finora il bilancio è di assoluta parità. Per due volte si sono affrontati in uno Slam, negli ottavi di Wimbledon 2022 con Sinner vincitore in quattro set e allo Us Open dello stesso anno, in un match di grande intensità nel quale a spuntarla è stato l’iberico 6-3 al quinto. L’unico confronto sulla terra battuta, nella finale di Umago del 2022 con Jannik che si impose in tre set.

Per Alcaraz è la seconda semifinale consecutiva al Roland Garros. Lo scorso anno, lo spagnolo perse contro Djokovic in un match condizionato dai crampi che gli impedirono di competere al meglio nel terzo e quarto set. Sinner, a Parigi, aveva ottenuto il miglior risultato con il quarto di finale del 2020 perso contro Nadal.