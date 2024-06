Sport italiano in lutto, è una perdita terribile: tifosi in lacrime

Perdita importante per lo sport italiano che subisce un nuovo grave lutto: lacrime e cuore spezzato per tifosi e famiglia

Nuovo terribile lutto nel mondo dello sport italiano che perde un’altra delle sue icone la cui morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi, spezzatosi alla tragica notizia.

Ad essere colpito da questa terribile perdita è stato il mondo del basket spezzino che è stato costretto a salutare una delle sue leggende, ovvero Euro Gioan che ha detto addio all’età di 92 anni. Assieme a Franco Ardito e a Luciano Puccetti, l’ex giocatore era un vero e proprio punto di riferimento per la pallacanestro e per lo sport spezzino in generale e la sua morte non ha potuto non lasciare sgomenti tutti i tifosi e gli appassionati di tale sport.

In lutto anche la Canaletto Basket, società a cui Euro Gioan era legato in maniera indissolubile e di cui era un pilastro fondamentale, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso la pagina facebook ufficiale. Il post ha scatenato immediatamente tantissime reazioni dai parte dei tifosi che hanno inondato la pagina di commenti per salutare quella che è una vera leggenda dello sport spezzino.

Lutto nel mondo del basket: addio alla leggenda Euro Gioan

La morte di una leggenda come Euro Gioan ha lasciato tutti senza parole e rappresenta una grossa perdita tanto per il mondo del basket locale che vede scomparire un’altra delle sue icone. Attraverso la propria pagina Facebook, la Canaletto Basket ha espresso il proprio cordoglio: “Non ci sono parole in grado di alleviare questo dolore, possiamo solo stringerci forte accanto al figlio Danilo, nostro coach, e ai nipoti Davide e Rossella, rispettivamente presidente e coach della nostra società. Per rispetto della volontà di Euro non si terranno funerali, ma speriamo che la sua memoria possa vivere nei cuori di tutti quei ragazzi che lo hanno conosciuto vicino a un campo da basket”.

Gioan è stato legato alla Canaletto Basket per tutta la vita e la sua presenza sugli spalti per seguire le partite della sua squadra del cuore era pressoché costante. Rispettato dagli adulti ed amato dai giovani, grazie alla sua enorme passione sono tanti i ragazzini che l’ex giocatore è riuscito ad avvicinare al mondo del basket che ora non possono non piangere la sua scomparsa.

Oltre che gran giocatore, Gioan era anche una persona umile e, come rivelato dalla Canaletto Basket, non ha voluto neppure i funerali e la società ha rispettato le ultime volontà della sua leggenda, il cui ricordo continuerà a vivere nel cuore e nelle menti di coloro che lo hanno conosciuto ed amato.