Besiktas, Mauro Leo corteggiato per il ruolo di direttore

Mauro Leo, direttore sportivo della Roma, rappresenta un’opzione molto forte all’interno del board del Besiktas. Le valutazioni da parte del club turco partono dalla sua lunga esperienza dell’attuale Direttore Sportivo della Roma nelle dirigenze di Juventus ed Inter tra le altre. Il dirigente italiano è considerato un’opzione prioritaria per via della sua esperienza nel mercato internazionale, avendo condiviso le sue esperienze con personalità di spessore assoluto come Beppe Marotta, Antonio Conte e José Mourinho.