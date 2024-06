ESCLUSIVA SI Ag. Zapata: “Offerte rifiutate per lui? E’ contento e resterà al Torino”

13 reti e 4 assist è il bilancio del primo anno al Torino per Duvan Zapata: sicuramente un impatto positivo per il colombiano, dopo l’ultima stagione in ombra vissuta all’Atalanta. Insomma, in granata l’attaccante si è rilanciato, in un ambiente che su di lui continua a mantenere attese molto alte.

E nelle scorse settimane è circolata una voce riguardo al possibile interessamento del Cruz Azul per lui, club che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe arrivato ad offrire 15 milioni di euro per convincerlo a volare in Messico. Offerta che poi sarebbe anche stata rispedita al mittente.

La redazione di SPORTITALIA ha contattato l’agente di Duvan, Fernando Schena, per chiedergli delle intenzioni del suo assistito in vista della prossima stagione e della veridicità di certi rumors. Al riguardo il procuratore, pur senza commentare direttamente le notizie su qualche club in particolare, ha voluto rilasciare un semplice commento che non lascia spazio a molti dubbi: “Zapata è contento al Torino. Posso confermare che resterà in granata”.