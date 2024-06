Milan, in attesa di Fonseca occhi sul mercato per rinforzare la rosa

Il Milan lavora per l’annuncio. O meglio, lavora oltre l’annuncio. Perché assodato che Fonseca sarà ormai il prossimo allenatore dei rossoneri (l’ufficialità del biennale dovrebbe arrivare nella prossima settimana), il club rossonero sta lavorando alacremente per prendere un nuovo centravanti, che è l’assoluta priorità, considerando l’addio già formalizzato di Olivier Giroud.

L’idea è anche quella di prendere un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista più difensivo nell’impostazione del gioco. Insomma, un cantiere aperto più che mai, registrando la necessità impellente di non farsi trovare impreparati anche nello scacchiere del calciomercato, sempre pronto a regalare sorprese (in positivo e in negativo) dietro l’angolo.