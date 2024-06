ESCLUSIVA SI Napoli, ag. Olivera: “Conte? Mathias entusiasta di lavorare con lui, è un top”

L’agente di Mathías Olivera, Pablo Boselli, è intervenuto in esclusiva a SPORTITALIA, per commentare la stagione del difensore azzurro, che si appresta ad affrontare la Copa America come uno dei punti fermi di Marcelo Bielsa nella Celeste. Dopo il torneo lo aspetta Antonio Conte, sul quale l’agente si è espresso in maniera favorevole, commentando il suo arrivo.

E’ pronto per la Copa?

“Sì, Mathias ha la possibilità di partecipare ad un gran torneo come la Copa América, è molto felice di giocarsi le sue carte lì agli ordini di Bielsa”.

Contro il Messico, nel 4 a 0 di due giorni fa, ha offerto una bella prestazione.

“Sì, ha fatto una grande partita. Mathias sta continuando a crescere con il passare del tempo”.

Motivato per la prossima stagione dunque?

“Assolutamente, credo che al di là del suo già ottimo livello, vedremo un Mathias sempre più completo al Napoli”.

E la prospettiva di essere allenato da Conte lo entusiasma?

“Sì, ha molto entusiasmo per il suo arrivo. Questo sentimento vedo che non lo ha generato solamente in Mathias: Conte è un grande allenatore, uno dei top mondiali, quindi questo motiva un po’ tutti”.