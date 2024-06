Leclerc come Cristiano Ronaldo, sorpresa assoluta: il gesto lascia di stucco

Charles Leclerc come Cristiano Ronaldo, ma cosa c’entra il pilota della Ferrari con l’ex stella del Real Madrid? Ecco tutta la verità

Charles Leclerc viene da una straordinaria vittoria a Montecarlo, nel gran premio di casa. Dopo diversi tentativi e altrettanti fallimenti, finalmente il pilota della Ferrari è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio sul circuito che ama di più. Al termine della gara, Charles ha dedicato la vittoria a suo padre, scomparso poco prima del suo debutto in Formula 1, avvenuto nel 2018 con la Sauber.

Sembra però che la Formula 1 non sia l’unico interesse del pilota della scuderia di Maranello. Oltre ad affrontare curve a velocità altissime, Charles sta anche provando ad investire nel migliore dei modi i suoi guadagni. Il contratto che ha firmato recentemente con la Ferrari è molto elevato e Charles ha deciso di ‘emulare’ quanto fatto da Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha fatto il compagno di squadra di Carlos Sainz e cosa c’entra CR7 con questo gesto.

Leclerc diventa azionista come Ronaldo: i dettagli

Attraverso un comunicato pubblicato su Instagram, i tifosi della Ferrari e gli appassionati di Formula 1 hanno appreso che Charles Leclerc ha deciso di diventare azionista di Chrono24. Si tratta di una piattaforma molto conosciuta che si occupa di compravendite di orologi di lusso. Questa azienda è una delle migliori sul mercato e Charles ha voluto puntare su di lei per investire parte dei suoi guadagni di quest’anno.

Leclerc è già ambasciatore di Richard Mille, ma questa volta ha scelto una piattaforma già nota agli appassionati di sport. L’anno scorso, infatti, anche Cristiano Ronaldo è diventato azionista di Chrono24, segno evidente di quanto l’azienda sia in forte crescita nell’ultimo periodo. Il pilota della Ferrari sarà accompagnato in questa avventura da suo fratello Lorenzo, con il quale ha fondato All Time, un’azienda che si occupa del supporto agli sportivi nelle attività extra sportive.

Leclerc ha spiegato di aver sempre amato il mondo degli orologi: “C’è una vera unione tra gli appassionati di orologi, io e mio fratello siamo entusiasti di entrare a far parte di questa grande comunità”. Gli ha fatto eco anche Carsten Keller, CEO di Chrono24 che ha spiegato come i fratelli Leclerc siano molto stimati ed hanno una grande passione per gli orologi: “La loro spinta nella nostra azienda rappresenta un altro passo verso l’eccellenza. Hanno una grande esperienza e siamo pronti a raggiungere nuove vette insieme a loro”.