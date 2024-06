Ferrari, Leclerc raddoppia: tifosi impazziti

Ferrari celebra i fratelli Leclerc: un momento che infiamma i cuori dei tifosi scatenati nei commenti sui social

“Quando i fratelli vanno d’accordo, nessun fortezza è così solida come la loro vita in comune” soleva dire il filosofo greco Antistene. Lo sanno bene pure in Ferrari, non a caso di recente i profili social della Rossa hanno postato una fotografia in cui i fratelli Leclerc, Charles e Arthur, vengono immortalati in un’immagine che sembra uscita direttamente da una pellicola di Wes Anderson.

La foto ritrae i due giovani piloti mentre camminano fianco a fianco verso l’obiettivo della macchina fotografica, in un’atmosfera tanto semplice, naturale e genuina quanto cinematografica. La didascalia, che recita “Cosa c’è di meglio di avere un Leclerc? Averne due”, ha mandato i fan in visibilio, generando un’ondata di commenti entusiasti.

Tutti conoscono Charles Leclerc, poiché oramai il classe ’97 è una figura di spicco nel mondo della Formula 1. Dal 2019 infatti, Charles corre per la Scuderia Ferrari. Il Gran Premio di Monaco 2024 ha di questi tempi segnato un punto di svolta nella sua carriera: Charles ha ottenuto la sua terza pole position sul circuito di casa e ha vinto per la prima volta la gara casalinga, diventando il primo pilota monegasco a trionfare nel Principato.

Meno abituato ai fasti della cronaca è invece il fratello minore Arthur, nato anch’egli a Monte Carlo, il 14 ottobre 2000, e a sua volta promettente pilota automobilistico. Dopo essere stato membro della Ferrari Driver Academy dal 2020 al 2023 e aver vinto il titolo nella Formula Regional Asia, Arthur è ora impegnato come collaudatore per la Scuderia Ferrari. Per la stagione 2024 gareggia nella European Le Mans Series nella classe LMP2 con il team Panis Racing, accanto a Charles Milesi e Manuel Maldonado.

La Ferrari prosegue nel solco della dinastia Leclerc

La fotografia dei fratelli Leclerc ha catturato l’immaginazione dei fan, evocando un senso di intimità e complicità fraterna. Il loro camminare fianco a fianco, con lo sguardo rivolto verso il basso, in una scena apparentemente ordinaria ma ricca di simbolismo, ha fatto pensare a molti a una scena di un film diretto da Wes Anderson, noto per il suo stile visivo distintivo e le sue inquadrature simmetriche.

La reazione dei tifosi è stata immediata e travolgente. Il post è stato sommerso da commenti di apprezzamento e da messaggi di affetto per i due piloti. “Vedere i due fratelli insieme sotto il marchio del Cavallino Rampante è un sogno che si avvera”, ha scritto un fan, mentre un altro ha commentato: “Questa foto è pura poesia visiva, Charles e Arthur sono il futuro della Ferrari”.

In un mondo dove l’immagine è spesso tutto, la Scuderia Ferrari ha saputo cogliere un momento di rara bellezza e significato, celebrando non solo il talento dei fratelli Leclerc, ma anche il forte legame che li unisce. La foto rappresenta un tributo alla dedizione, al duro lavoro e alla passione che i due giovani monegaschi portano in ogni gara, rendendoli non solo piloti eccezionali, ma anche simboli di una nuova generazione di talenti nel mondo delle corse.

Il successo di Charles al Gran Premio di Monaco 2024 e le promettenti prestazioni di Arthur nella European Le Mans Series sono testimonianza del brillante futuro che attende i fratelli Leclerc. La Ferrari, con questa mossa, ha rafforzato ulteriormente il legame emotivo con i suoi tifosi, dimostrando che dietro ogni grande pilota c’è sempre una storia di passione e sacrificio.