Sinner, colpo di scena in vista di Wimbledon: annuncio di pochi istanti fa

Messa alle spalle la sconfitta di Parigi, per Sinner ora il mirino è puntato su Wimbledon. E poco fa c’è stato un nuovo colpo di scena.

La sconfitta contro Alcaraz al Roland Garros non sarà semplice da dimenticare per Sinner. Il tennista italiano è stato un protagonista di un primo set più che perfetto. Poi, nonostante un passaggio a vuoto tra secondo e inizio del terzo, era riuscito comunque a restare in partita senza concedere praticamente nulla allo spagnolo.

Poi lo smash sbagliato sul 30-15 del nono gioco, il doppio break di Alcaraz (il primo gli è valso il quarto set, il secondo l’allungo decisivo nel quinto) e il calo fisico non hanno permesso a Jannik di rientrare nel match e conquistare la sua prima finale al Roland Garros. Ora per lui qualche giorno di riposo e subito dopo inizierà a preparare con attenzione Wimbledon. Una superficie diversa e la necessità di adattarsi in davvero poco tempo per provare a regalare altre gioie ai tifosi italiani.

Jannik Sinner a Wimbledon: annuncio a sorpresa

La parte più difficile sulla stagione per Sinner alla vigilia di questo 2024 era sicuramente quella sulla terra rossa. Una superficie che Jannik fino allo scorso anno ha sempre sofferto. Ora la situazione è cambiata e i risultati ottenuti al Roland Garros fanno ben sperare in vista delle Olimpiadi.

I Giochi sono uno degli obiettivi di Sinner, ma la testa di Jannik in questo momento è rivolta a Wimbledon. Uno Slam che, come ricordato da Nargiso ai microfoni di Notizie.com, scriverà una pagina di storia dello sport italiano. “Per la prima volta nel tempio del tennis abbiamo la testa di serie più importante – ha sottolineato l’ex tennista – per cui più di questo non possiamo assolutamente chiedere“.

Erba inglese che dovrebbe vedere l’azzurro come uno dei grandi favoriti. “E’ una superficie adattissima a lui – ha detto ancora Nargiso – e arriverà allo Slam con diverse settimane di allenamento. Per questo motivo aspettiamo con ansia di vederlo in campo perché potrà fare molto bene“.

Non solo Sinner, Italia protagonista a Wimbledon

A Wimbledon gli occhi saranno puntati tutti su Sinner, ma c’è una squadra italiana che ha voglia di confermarsi anche nello Slam londinese. “A Parigi il nostro movimento ha dimostrato di essere il più forte al mondo – ha ribadito Nargiso a Notizie.com – e sono certo che anche a Londra ci sorprenderanno. Sonego e Berrettini hanno dimostrato già in passato di trovarsi molto bene sull’erba e gli altri, come già fatto in passato, si adatteranno in poco tempo“.

La speranza dell’ex tennista è che anche nelle prossime settimane si possa continuare sulla scia degli ultimi risultati. Perché per Nargiso l’Italia è una nazione che nel tennis esprime diversi tennisti ad alto livello e non solo uno.