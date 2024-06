Italia, Frattesi: “Gol? Potevo farne altri”

Il centrocampista dell’Italia Davide Frattesi ha parlato ai microfoni della Rai dopo l’amichevole contro la Bosnia vinta 1-0 grazie a un suo gol: “Potevo farne anche altri, c’è da migliorare. Se vogliamo arrivare pronti, dobbiamo mettere qualcosa in più e ci arriveremo“.

Italia, Frattesi sulla partita

Cosa potevate fare meglio: “Le occasioni le abbiamo create, ma bisogna gestirle meglio perché al girone ne avremo meno. Si sono viste comunque cose buone“. Cosa avete fatto di buono in particolare per te: “Alcune cose sulla trequarti. E’ la prima volta che giocavamo in questo modo e possiamo solo migliorare“