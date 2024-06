Tifosi increduli: Hamilton-MotoGP, parole che lasciano di stucco

Il campione britannico, Lewis Hamilton, ha fatto un excursus sul mondo delle due ruote, commentando con entusiasmo la mossa di Ducati

Tra campioni ci si intende. Tra fuoriclasse che hanno deciso di mettersi in gioco approdando in una scuderia prestigiosa dalla quale, nelle intenzioni, ricominciare a vincere. Come si faceva, con irrisoria facilità, una volta. Com’è noto, Lewis Hamilton ha deciso di regalarsi niente di meno che la Ferrari per un finale di carriera che, comunque vada, si prospetta elettrizzante.

Nel mondo delle due ruote invece, colui che per ben 8 volte ha vinto il titolo piloti, ha preteso la moto migliore. Ottenendola anche, anzi soprattutto, grazie ad una stagione sorprendente, la sua prima in sella ad una Ducati non ufficiale, che ha certificato il suo trionfale ritorno alla competitività. Marc Marquez, che appunto condivide con Sir Lewis la scelta di approdare in un team dove gli si chiederà ovviamente di vincere, si è legato al Team Factory della casa di Borgo Panigale dal 2025.

Se qualcuno pensa che il britannico e quello spagnolo possano temere la concorrenza interna rappresentata rispettivamente da Charles Leclerc e da Pecco Bagnaia, forse ancora non sa di che pasta siano fatti i due. L’ultimo annuncio, quello che ha certificato l’approdo del Cabroncito nel Team Lenovo, è stato non a caso salutato con entusiasmo anche dal 7 volte iridato sulle quattro ruote.

Hamilton applaude l’annuncio su Marquez: “Non vedo l’ora”

Presente a Montreal per l’appuntamento stagionale in terra canadese con la nona prova del Mondiale di Formula 1, Lewis non ha potuto esimersi dal commentare l’approdo di Marquez in sella ad una Ducati ufficiale.

“Vedere Marquez sulla Ducati sarà uno sballo incredibile“, le prime parole di Hamilton. “La Ducati è sempre stata una moto bella dal punto di vista sportivo: è fantastico avere un ambiente nuovo, sfide nuove e nuove persone con cui lavorare. È fantastico ed emozionante quando si viene accolti in un nuovo spazio. Non vedo l’ora di vedere Marc in sella a quella moto”, ha proseguito il britannico.

“Amo la MotoGP e sono davvero entusiasta per il futuro di questo sport”, ha aggiunto Hamilton commentando l’acquisizione da parte di Liberty Media, già proprietaria del Circus della Formula 1, del marchio MotoGP. Infine l’inglese ha sottolineato come secondo lui impareranno da quello che è successo con Liberty e la Formula 1 negli ultimi anni, motivo per cui vede una grande crescita.