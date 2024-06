Alonso lo ruba alla Ferrari: mancano solo le firme

Fernando Alonso pronto a ‘scippare alla Ferrari’ una figura importante in vista della prossima stagione

Dopo mesi in cui il suo futuro è stato avvolto nel mistero, Fernando Alonso si è deciso a rinnovare con l’Aston Martin, spegnendo del tutto le voci che parlavano addirittura di un possibile suo ritiro al termine del campionato mondiale di Formula 1.

Il pilota spagnolo, invece, di ritirarsi non ne ha proprio intenzione, ma vuole continuare a correre e a migliorarsi per dimostrare a tutti di non essere al tramonto. In vista della prossima stagione Alonso ha molte ambizioni così come l’Aston Martin che spera di ricominciare a crescere e togliersi belle soddisfazioni.

Per farlo, però, il team britannico dovrà puntare sui migliori e nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile approdo di una figura molto importante nel mondo della Formula 1 che piace tanto anche alla Ferrari, vale a dire Adrian Newey, il guru della Red Bull. Newey lascerà in maniera ufficiale il team austriaco nel primo trimestre del 2025 e l’Aston Martin si è inserita nella corsa per scipparlo alla Ferrari come riferito da ‘elgoldigital.com’.

Aston Martin, sfida alla Ferrari per Newey: il team britannico tenta lo scippo

Adrian Newey è considerato il guru del disegno in Formula 1 e alla Red Bull ha dimostrato di sapere il fatto suo. L’ingegnere britannico è ora pronto a lasciare il team austriaco nel primo trimestre del prossimo anno e, inevitabilmente, sono tante le scuderie che lo seguono per convincerlo ad unirsi a loro, tra queste anche la Ferrari.

La Rossa ha sempre avuto un interesse molto forte per Newey, ma la scuderia di Maranello dovrà fare i conti con la forte concorrenza dell’Aston Martin alla quale l’ingegnere è stato accostato nelle ultime settimane. Sul suo possibile approdo nel team si è espresso anche Fernando Alonso che non è riuscito a contenere l’entusiasmo, affermando come sia un privilegio che una leggenda come Newey venga accostato al suo team ed in cuor suo si augura che l’Aston Martin possa scipparlo alla Ferrari.

Il team britannico sta seguendo molto da vicino a Newey e il team principal Mike Krack ha confermato di aver preso contatti immediati con l’ingegnere della Red Bull subito dopo che è stato annunciato l’addio al team austriaco. Il team principal dell’Aston Martin ha fatto sapere, però, come ci siano ben otto team interessati a Newey e tra questi vi è appunto la Ferrari che non vuole lasciarselo scappare.

In una delle sue ultime interviste, l’ingegnere della Red Bull ha fatto sapere come sia dispiaciuto di non aver potuto ancora lavorare con piloti come Alonso o Hamilton in carriera e ciò mette la Ferrari e l’Aston Martin sullo stesso piano. Parole che fanno capire come tutto dipenderà da Newey che dovrà decidere se realizzare prima il sogno di poter lavorare con il pilota spagnolo o quello di potersi unire al pilota inglese.