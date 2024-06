Clamoroso Federer, torna in campo: ha cambiato sport

Clamoroso Roger Federer, lo svizzero ha deciso di tornare in campo ma in un’altra veste: ha cambiato completamente sport

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però che, nelle ultime ore, Roger Federer è tornato a far parlare di sé e per un motivo ben preciso.

Lo svizzero, infatti, ha deciso nuovamente si scendere in campo anche se lo ha fatto decisamente in un’altra veste. Altroché racchetta e pallina da tennis: il nativo di Basilea ha ‘cambiato’ sport.

Roger, infatti, ha deciso di dedicarsi completamente a un’altra delle sue grandi passioni. Il tutto è arrivato con un post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram: un filmato in cui lo svizzero si mette in mostra mostrando il suo swing. Un video che, nel giro di pochissimo tempo, ha ottenuto immediatamente un gran numero di like e commenti

Federer “cambia” sport: eccolo all’opera – Video

Dal prato verde ad un altro. Roger Federer si è dato al golf e il video che l’ha immortalato sul green ha completamente spiazzato i fan su IG. Questa la didascalia che ha scelto a corredo del filmato: “Cercando di intraprendere un nuovo hobby. Augurami buona fortuna… Qualche suggerimento?”.

Inevitabile che il filmato ha scatenato tantissime reazioni social. Non solo di appassionati ma anche di suoi ex colleghi che hanno commentato il tutto. Tra questi spunta anche quello dell’ultimo vincitore del Roland Garros, Carlos Alcaraz. Una frase di ammirazione, da parte dello spagnolo, nei confronti dello svizzero che non è passata inosservata ai milioni di utenti: “C’è qualcosa in cui non sei bravo?“.

🎾🏌🏻‍♂️Tennis legend Roger Federer’s swing is _____. pic.twitter.com/EzLfEJWEBf — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) June 5, 2024

Tra i tantissimi commenti spunta anche quello del capitano del Team Europe alla Ryder Cup dello scorso anno, Luke Donald. Quest’ultimo ha voluto fare i complimenti a Federer a modo suo: “Liscio proprio come il tuo rovescio“. Tra i tantissimi anche quello di Nelly Korda, golfista medaglia d’oro olimpica a Tokyo, che ha voluto esprimere un proprio parere con tanto di ironia: “Per caso hai bisogno di un allenatore?“.

In conclusione anche l’account ufficiale dell’Atp Tour ha commentato sotto il suo post: “Esiste qualcosa che Roger non sa fare?“. Evidentemente no. Chissà cosa ne pensano Rafa Nadal e Novak Djokovic, grandissimi appassionati di Golf e, entrambi, giocatori di ottimi livello.