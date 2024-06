ESCLUSIVA SI Euro 2024, Gir. C. La Slovenia presentata da Kris Stergulc

Euro 2024, Girone C – Inghilterra, Danimarca, Serbia e Slovenia. Altra tappa qui su Sportitalia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di Euro 2024: parliamo della Slovenia con Kris Stergulc.

A darsi battaglia per il secondo posto (almeno sulla carta) dietro alla corazzata Inghilterra, ci sarà anche la Slovenia nel girone C, guidata dal tecnico Matjaž Kek. Seconda volta assoluta per questa squadra ad un Europeo, che ha in Jens Oblak la sua stella più riconoscibile, ma che ha anche tanti talenti in rampa di lancio, su tutti Benjamin Sesko, in forza al Lipsia che ora potrebbe venderlo a peso d’oro sul mercato. Non solo loro due però: c’è spazio anche per la favola di Josip Ilicic, che in amichevole contro l’Armenia è tornato fra i convocati, tornando anche in gol dopo 3 anni dall’ultima volta. Finito fuori dai radar, l’ex Atalanta ha dimostrato di cosa è capace quando sta bene: si candida anche lui a fare cose sorprendenti in questa manifestazione.

In esclusiva a SPORTITALIA è intervenuto lo sloveno Kris Stergulc, ex portiere ed ex preparatore nel ruolo a livello di Nazionale Under 17 e Under 19, oggi ricopre lo stesso ruolo all’LC Sailors.

Dietro l’Inghilterra, chi è la favorita per il secondo posto?

“Sulla carta dovrebbe essere questo il quadro, con l’Inghilterra prima e le altre tre a lottare per il secondo posto. Danimarca, Serbia e Slovenia sono tutte e tre attrezzate per raggiungere l’obiettivo a mio modo di vedere.

L’obiettivo della Slovenia quale sarà?

“La Slovenia non deve partire con questa mentalità di giocarsi il secondo posto, perché il bello di questo torneo e di questo sport è che prima che inizi lo show si deve andare là pensando “andiamo a vincere l’Europeo” e poi come diciamo qui, solo all’ultimo “si contano le pecore””.

Oblak sarà la stella?

“Per Jan non servono presentazioni o troppe parole a descrivere la grandezza dell’atleta. I numeri e tutti i riconoscimenti ricevuti dalle persone (giocatori, allenatori) che lavorano nel mondo del calcio ci dice già abbastanza di che portiere stiamo parlando. Poi ovviamente nel calcio come nella vita si parla di gusti. Piace o non piace indubbiamente è uno dei portieri top al mondo”.

Sesko può diventare un top assoluto nel ruolo? Il Milan lo segue da tempo.

“Sesko ha l’autostrada davanti a sé per diventare uno degli attaccanti più forti del calcio mondiale nel futuro. E’ un atleta con capacità fisiche impressionanti e che vive di calcio. Se fossi nel Milan mi sbrigherei insomma…”.

Ilicic è tornato al gol in Nazionale. Se sta bene può ancora trascinare la Slovenia?

“Come detto per Jan, dirò stessa cosa per Josip. Se sta bene è il giocatore più talentuoso della Slovenia. E’ un genio con la palla ed un leader nello spogliatoio. In un giocata può sbloccare qualsiasi partita, perciò sicuramente può essere un’arma in più per la nazionale in vista degli Europei”.

Che ne pensa di Stojanovic della Sampdoria?

“Stojanovic e un giocatore con capacita fisiche (di corsa) e molto utile tatticamente. Lo puoi usare sulla destra in un centrocampo a 4 o a 5, e anche come terzino destro nella difesa a 4. Per quanto seguo la Serie B ho visto che ha fatto una stagione buona e spero trascini il momento positivo anche nella nazionale”.

