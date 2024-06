ESCLUSIVA SI Euro 2024, Gir. C. La Serbia presentata da Vlada Avramov

Euro 2024, Girone C – Inghilterra, Danimarca, Serbia e Slovenia. Altra tappa qui su Sportitalia alla scoperta delle squadre che comporranno il tabellone di Euro 2024: parliamo della Serbia con Vlada Avramov.

24 anni fa l’ultima volta: la Serbia manca agli Europei addirittura dal 2000, nonostante sia invece presenza costante dei Mondiali (ai quali si è qualificata a 4 delle ultime 5 edizioni, uscendo sempre al primo turno). Il girone è di quelli tosti, ma non impossibili per la squadra di Dragan Stojkovic, che a livello di nomi sulla carta dispone di un gruppo con tante individualità e diversi giocatori passati o attualmente in forza nella nostra Serie A.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’ex portiere di Fiorentina e Cagliari, oggi preparatore nel ruolo all’Honved in Ungheria, Vlada Avramov.

La Serbia torna finalmente ad un Europeo.

“Sì, finalmente dopo tanti anni siamo tornati anche noi a qualificarci alla fase finale. Una gioia per tutto il Paese, che ama tanto il calcio”.

Può sperare nel secondo posto?

“Posto che l’Inghilterra sia sicuramente la favorita del gruppo, credo che nel calcio nulla sia scontato: non è detto che gli inglesi arriveranno davanti a tutti, perché oggi si può vincere e perdere contro tutti. Se entra nella partita con il giusto carattere, la giusta grinta e concentrazione ogni squadra può dire la sua, Serbia compresa”.

E dove può arrivare allora?

“Speriamo in un risultato positivo e di passare il gruppo. Non dobbiamo dimenticare che ci sono altre due nazionali del livello di Danimarca e Slovenia che non saranno facili da superare. Sono sicuro che sarà dura”.

Per Vlahovic può essere l’occasione di far vedere quel che vale, dopo stagioni con molte critiche?

“Vlahović e un grande giocatore e lui sicuramente darà il suo massimo come sempre ha fatto per fare più gol possibili ed aiutare la squadra. Speriamo più che altro che anche i compagni di squadra gli servano tanti cross e tante palle gol da sfruttare”.

Quali saranno gli altri punti di forza di questa squadra?

“Sicuramente su tutti il gruppo, abbiamo alcuni giocatori con tanta esperienza anche internazionale e sono quelli che avranno il compito di tenere la squadra unita. Devono sapere per quale maglia stanno giocando e solo sudandola tanto possono sperare in un risultato positivo”.

Riguardo le altre squadre invece, chi potrà essere la sorpresa dell’Europeo?

“Dico l’Ungheria, può essere davvero una sorpresa, perché gioca un buon calcio e Marco Rossi è il CT da molto tempo”.