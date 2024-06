Ultim’ora Sinner, la notizia fa sognare i tifosi: è pronto a tornare

Jannik Sinner non si ferma e dopo il Roland Garros è pronto a tornare e dimostrare a tutti il suo valore come tennista

Nonostante la sconfitta in semifinale l’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros è stata piuttosto positiva. Il tennista azzurro ha raggiunto il suo miglior risultato a Parigi dove più in volte in passato aveva evidenziato più di una difficoltà, ha ceduto in semifinale solo contro il miglior tennista al mondo su terra e dopo una battaglia di cinque set e ben oltre le quattro ore di gioco.

Grazie a questo torneo e complice i problemi fisici di Novak Djokovic, Sinner è diventato numero uno al mondo, il primo italiano a raggiungere questo risultato. Per questo e per tanti altri motivi l’azzurro – nonostante la delusione per la sconfitta – si è detto soddisfatto della prestazione nel torneo parigino. Jannik non ha alcuna intenzione di fermarsi ed anzi già pensa al futuro.

L’obiettivo è tornare a vincere tornei e confermare nel corso delle settimane la prima posizione nel ranking: le sensazioni sono sicuramente piuttosto positive e il calendario si preannuncia fitto di impegni. Il 2024 sarà un’annata particolare per Sinner e in generale per tutti i tennisti e anche il calendario sarà diverso dagli altri anni; l’azzurro ha giocato su terra, ora andrà a disputare qualche torneo su erba e poi tornerà sulla terra battuta.

In questa stagione – oltre ai 4 tornei del Grande Slam – ci sono le Olimpiadi di Parigi in estate e per questo l’agenda degli impegni sarà totalmente stravolta con situazioni a dir poco inedite.

Jannik Sinner, svelato il suo insolito programma

Come riporta ‘Tennisworlditalia’ Jannik Sinner ha ormai già programmato, insieme al suo staff, dove scenderà in campo nei prossimi tornei. Il debutto da numero uno al mondo avverrà sull’erba di Halle dove l’azzurro prenderà confidenza con la superficie e giocherà anche il torneo di doppio insieme all’amico Hubert Hurkacz. Dopo Halle sarà il turno di Wimbledon, Sinner sarà testa di serie numero uno in uno Slam e in tanti pregustano una possibile rivincita in finale contro l’eterno giovane rivale Carlos Alcaraz. Poi il cambio di programma e la novità rispetto agli ultimi anni.

Dopo la stagione su terra e l’erba si tornerà nuovamente a giocare su terra e Jannik giocherà il torneo Atp 250 di Bastad, torneo di preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi, altro grande evento stagionale oltre ai quattro tornei del Grande Slam. Un programma ricco di impegni per Sinner, il tennista numero uno al mondo.