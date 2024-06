Di Lorenzo e il Napoli, finita o quasi…

È andato in scena oggi a Napoli l’incontro tra il Napoli e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro ha ormai espresso da settimane la volontà di lasciare la squadra e la città. La destinazione scelta dal difensore ex Empoli è la Juventus. Di Lorenzo e la Juve infatti avrebbe un accordo forte dell’ottimo rapporto tra Giuffredi, il giocatore e Cristiani Giuntoli. Ma la strada per Torino non sarà liscia, anzi…

Conte vuole tenersi stretto Di Lorenzo

All’incontro ha partecipato la dirigenza del Napoli, accompagnata da Antonio Conte. Il neo tecnico azzurro ha confermato la sua assoluta volontà di tenere Di Lorenzo in rosa. Il tecnico lo reputa un elemento imprescindibile per la sua squadra. La situazione sembra di difficile soluzione. Al Napoli potrebbe non restate che provare a trovare un accordo conveniente per salutare Di Lorenzo in direzione Juventus.

Proprio la Juventus sarebbe la destinazione che Conte vorrebbe evitare. Forse il tecnico salentino teme che Di Lorenzo andrebbe a rinforzare, e non poco, la rivale bianconera. Insomma, cercherà in ogni modo di riportare virtualmente Di Lorenzo in azzurro, ma vista la durissima resistenza del giocatore sembra difficile che retroceda da questa posizione.

La Juventus lo attende

Proprio sulla destra in difesa, la Juventus ha un buco. Con il ritorno alla difesa a quattro, la Juve, escluso De Sciglio comunque in partenza, non ha nessun vero terzino destro. Ecco perché Giuntoli vuole assolutamente approfittare della situazione. Di Lorenzo ha anche il placet di Thiago Motta e la Juventus lo attende. Anche perché Motta ha già in casa il suo “opposto” ovvero Andrea Cambiaso, che ha appena rinnovato fino al 2029. E che Thiago conosce dai tempi di Bologna. La Juve attende Di Lorenzo, e Di Lorenzo spingere per lasciare Napoli direzione Juventus.