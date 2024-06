Pedullà: “Douglas Luiz alla Juventus, stasera contatto per definire l’ingaggio”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juventus si avvicina sempre di più all’acquisto del brasiliano Douglas Luiz. La società bianconera ha trovato tutti gli accordi economici con l’Aston Villa. Alla formazione inglese un pacchetto composto da due contropartite tecniche e un conguaglio di 17/18 milioni di euro.

Questa sera, Cristiano Giuntoli avrà un contatto con l’agente di Douglas Luiz, Kia Joorabchian, per definire i dettagli economici dell’ingaggio del calciatore. Il brasiliano è entusiasta di approdare in bianconero e non sarà un problema definire gli accordi.

La Juventus, nell’operazione, manderà a titolo definitivo ai Villans Weston McKennie e Samuel Iling-Junior, le cui valutazioni sono tutte da scoprire. La Juve sta per battere il primo colpo e lo fa piazzando anche due esuberi in scadenza di contratto nel 2025.