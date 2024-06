Djokovic, Federer e Nadal tutti ko: è da non credere

La leggenda del tennis americano ha emesso la sua sentenza: il giovane campione ha già fatto meglio dei Big Three

Secondo giocatore più giovane dell’era Open a vincere tutte le sue prime tre finali del Grande Slam del singolo maschile, col solo Bjorn Borg – che completò la fantastica tripletta a 20 anni e 27 giorni, a precederlo nella storia. Più giovane tennista di sempre ad ottenere un successo Slam su terra, erba e cemento (prima di lui ci era riuscito solo l’australiano Lew Hoad, che aveva ottenuto il suo terzo Slam differente a 21 anni e 7 mesi in un’epoca in cui ancora non c’era il professionismo).

Tutto questo, e molto altro, è Carlos Alcaraz, 21 anni appena compiuti e un posto già assicurato nell’Olimpo dei più grandi del tennis. Il fenomeno di Murcia, che con la vittoria di Parigi ha anche scalzato Novak Djokovic dalla seconda posizione del ranking mondiale, è uno dei due giocatori che si prepara a raccogliere, se già non lo ha fatto, la pesante eredità dei Big Three.

Proprio nel torneo che ha visto l’uscita al primo turno del leggendario Rafa Nadal – sconfitto da Sascha Zverev, che proprio Carlitos avrebbe poi battuto in finale – e il forfait di un acciaccato Djokovic alla vigilia del suo match di quarti di finale, il talento iberico ha spiccato il volo.

Dopo un 2023 chiuso non nel migliore dei modi, senza vincere un torneo, l’erede designato del mancino di Manacor ha fatto i conti anche con il non trascurabile problema all’avambraccio, che gli ha impedito di partecipare ai tornei di Barcellona e Roma. Il riscatto però sarebbe stato proprio dietro l’angolo.

Alcaraz, arriva l’investitura di John McEnroe

Le fantastiche e vincenti rimonte completate in semifinale contro Jannik Sinner e nell’ultimo atto contro il tedesco numero 4 del mondo hanno certificato la classe del giovane talento, capace di entusiasmare anche un ex leggendario giocatore dal palato molto fine. Uno che se ne intende, e che di campionissimi ne ha visti passare sia quando ancora giocava, sia successivamente.

Stiamo parlando di John McEnroe, che ha commentato in questo modo l’ascesa di Carlitos ai vertici del tennis mondiale. “Devi amare Carlos per tutto ciò che porta in campo. La cosa più importante è il sorriso che offre. Quella gioia di competere che è difficile da provare, perché è complicato stare sempre con il sorriso quando sei stressato”, ha esordito l’americano.

Infine, la sentenza che sta facendo discutere gli appassionati di tennis sui social: “Per me Alcaraz è migliore di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic a 21 anni“, ha chiosato McEnore che ha di fatto incoronato il talento murciano paragonandolo ai tre grandi del tennis degli ultimi 20 anni.